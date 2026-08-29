بعد أنباء انتقاله لجلاطة سراي.. لياو يودع ميلان

ودع الجناح البرتغالي رافائيل لياو فريق ميلان وداعا مؤثرا وسط أنباء عن قرب انضمامه إلى جلاطة سراي التركي قائلا إن القرار كان صعبا لكنه سيظل دائما جزءا من تاريخ النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

مسيرة لياو

وتخرج اللاعب (27 عاما) من أكاديمية سبورتنج لشبونة وشارك في 49 مباراة دولية مع منتخب البرتغال ومثله في كأس العالم 2022 و2026، وانضم لياو إلى ميلان قادما من ليل الفرنسي في 2019.

أصبح لياو لاعبا مهما في صفوف الفريق الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا سبع مرات إذ سجل 80 هدفا وقدم 65 تمريرة حاسمة في 291 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وساعد ميلان في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022 وكأس السوبر الإيطالي في موسم 2024-2025.

وذكرت تقارير إعلامية أن ميلان وافق على عرض بقيمة 45 مليون يورو جلاطة سراي لضم لياو الذي يمتد عقده مع النادي الإيطالي حتى يونيو 2028.

وقال لياو لقناة سكاي سبورت إيطاليا بعد فوز ميلان 2-0 على فينيسيا في الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو حيث لم يكن ضمن تشكيلة الفريق: "إنها لحظة صعبة، ودعت زملائي بعد سبع سنوات في الفريق".

وأضاف "ساعدني ميلان على التطور وفهم ماهية كرة القدم في أعلى مستوياتها، وقد حان الوقت لأقول وداعا ربما كنت أرغب في توديعهم بطريقة مختلفة، لقد ساندني المشجعون حتى في الأوقات الصعبة".

وتابع "أعرف ما حققته هنا؛ سأظل في تاريخ النادي، كل ما يمكنني فعله هو أن أقول شكرا، لن ينتهي حبي لميلان أبدا، حتى وأنا بعيد، سأظل أتابع الفريق دوما".

وأتم: "هناك أوقات يتعين عليك فيها اتخاذ قرار واختيار مسار مختلف، اليوم، أظهر ميلان مستوى رائعا ولديه مدرب عظيم. إنه شخص قادر على مساعدة ميلان في الفوز بالألقاب الكبرى. هذا هو نوع كرة القدم الذي أحبه، لا ينتهي المطاف هنا، لقد بكيت وتأثرت".