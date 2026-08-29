سأظل في تاريخ النادي.. لياو يودع ميلان بعد 7 سنوات

اقتربت رحلة البرتغالي رافائيل لياو مع ميلان من نهايتها، بعدما ودع جناح الفريق زملاءه وجماهير النادي، في ظل اقترابه من الانتقال إلى جالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأبدى لياو، صاحب الـ27 عامًا، تأثره بالرحيل عن ميلان بعد 7 سنوات قضاها داخل النادي، مؤكدًا أن اتخاذ قرار المغادرة لم يكن سهلًا، لكنه سيظل ممتنًا للتجربة التي ساعدته على التطور والوصول إلى مستويات أعلى في كرة القدم.

وانضم الجناح البرتغالي إلى ميلان في صيف 2019 قادمًا من ليل الفرنسي، ليصبح خلال السنوات الماضية أحد أبرز عناصر الفريق، بعدما خاض 291 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 80 هدفًا وصنع 65 آخرين.

وساهم لياو في تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022، إلى جانب كأس السوبر الإيطالي موسم 2024-2025، كما شارك مع منتخب البرتغال في نسختي كأس العالم 2022 و2026.

وقال لياو في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا» عقب فوز ميلان على فينيسيا بهدفين دون رد: «إنها لحظة صعبة، لقد ودعت زملائي بعد سبع سنوات مع الفريق».

وأضاف: «ميلان ساعدني كثيرًا على التطور وفهم كرة القدم في أعلى مستوياتها، وحان الوقت الآن للوداع. كنت أتمنى أن تكون لحظة الوداع مختلفة، لكن الجماهير وقفت إلى جانبي حتى في أصعب الأوقات».

واختتم اللاعب تصريحاته برسالة مؤثرة لجماهير ميلان، قائلًا: «أعرف ما حققته هنا، وسأظل جزءًا من تاريخ النادي. كل ما أستطيع قوله هو شكرًا».

وبحسب تقارير إعلامية، توصل ميلان إلى اتفاق مع جالطة سراي بشأن انتقال لياو مقابل 45 مليون يورو، رغم استمرار عقد اللاعب مع النادي الإيطالي حتى يونيو 2028.