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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الجولة الثالثة من الدوري

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لخوض مواجهة السويس بتروجيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، بحثًا عن مواصلة الانتصارات وتحقيق بداية قوية في مشوار المنافسة.

الزمالك يحصد أول 3 نقاط

وتمكن الزمالك من تحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم على حساب البنك الأهلي، ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالمسابقة، بعدما استهل الفريق منافساته بالتعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى.

ويسعى الفريق الأبيض إلى مواصلة نتائجه الإيجابية خلال مواجهة بتروجيت، خاصة بعدما منح الفوز الأخير اللاعبين دفعة معنوية قبل خوض الجولة الثالثة.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بتروجيت يوم الاثنين المقبل، الموافق 31 أغسطس 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة الزمالك في حصد النقاط الثلاث ومواصلة التقدم في جدول ترتيب المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته.

ويأمل الزمالك في الخروج من مواجهة بتروجيت بانتصار جديد، من أجل تعزيز رصيده ومواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول الدوري منذ الجولات الأولى.

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