إضافة ماكينات جديدة في الدقي لجمع الزجاجات البلاستيكية.. وخطة للتوسع بالجيزة

أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن المحافظة بدأت التشغيل التجريبي لمنظومة ماكينات جمع العبوات البلاستيكية وعلب الكان، في إطار الحد من انتشار المخلفات وإعادة تدويرها.

تركيب ماكينتين في حي الدقي

وأوضح مرعي، خلال مداخلة هاتفية، أن المحافظة ركبت ماكينتين في حي الدقي لتجميع الزجاجات البلاستيكية وعلب الكان، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي يستهدف رصد أي ملاحظات أو مشكلات والعمل على حلها قبل التوسع في المنظومة.

تأمين الماكينات بعد محاولة اختراقها

وأشار إلى أن إحدى أبرز الملاحظات خلال التشغيل التجريبي تمثلت في محاولة أحد الأشخاص اختراق إحدى الماكينات، وتم ضبطه، موضحًا أنه جرى تعديل بعض الأجزاء التي تمثل نقطة ضعف في الماكينة، ما جعلها أكثر أمانًا.

خطة للتوسع في مختلف المناطق

وكشف المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة آلية انتشار الماكينات وتحديد المواقع المناسبة لتركيبها، على أن يتم عرض التصور على محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري قبل بدء التوسع.

تقليل ظاهرة النباشين

ولفت مرعي إلى أن منظومة ماكينات جمع العبوات البلاستيكية وعلب الكان من شأنها المساهمة في الحد من ظاهرة النباشين الذين يتجولون في الشوارع بحثًا عن الزجاجات والعبوات القابلة لإعادة التدوير.