القبض على طفل سرق العبوات البلاستيك من داخل ماكينة تدوير القمامة بالدقى

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام طفل بسرقة بعض العبوات البلاستيكية من داخل ماكينة تدوير القمامة بمنطقة الدقى بالجيزة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (سن 14- من القائمين على جمع القمامة وإستجداء المارة ، ولم يستدل على أهليته)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ ٢٥ / الجارى لإعادة بيعها بمقابل مادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية.