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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بالتعدى على السيدات وحال معاتبتهم تعدوا عليه بالسب بالإسكندرية.
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 / الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بين طرف أول : (طالب ، عاطل) ، وطرف ثان : (عاطل ، شقيقه، ووالدتهما ، ونجل عمهما) جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب اعتراض الطرف الأول على قيام الأول والثانى من الطرف الثانى بالوقوف أمام منزلهما، فقاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب "دون حدوث إصابات".

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى السيدات

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