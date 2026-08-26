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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عرفت انه كان متجوز عليها.. الإعدام لربة منزل وعشيقها تخلصا من زوجها بأسيوط

مجمع محاكم أسيوط
مجمع محاكم أسيوط
إيهاب عمر

قضت الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بمعاقبة  ربة منزل وعشيقها بالإعدام شنقا بعد إدانتهما بقتل زوج الأولى خنقًا داخل منزله بمركز ديروط، وذلك انتقامًا منه عقب اكتشاف الزوجة زواجه من أخرى أثناء فترة عمله بدولة الكويت. 

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني محمد عبد الآخر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم علام عبد الحليم، وشريف جرجس ميخائيل، وأمانة سر عادل أبو الريش وفنجري عبد الرحيم.

وتعود وقائع القضية رقم 17971 لسنة 2024 جنايات ديروط إلى تلقي مركز شرطة ديروط بلاغًا من مستشفى ديروط المركزي يفيد بوصول المدعو "علي. م. م"، 40 عامًا، جثة هامدة، وبها كدمات شديدة بمؤخرة الرأس، وكدمات بالجانب الأيسر من الرأس، وسحجات متفرقة بالصدر، وجروح بالساعدين والأنف، في واقعة اشتبهت الجهات المختصة في وجود شبهة جنائية وراءها.

وبتكثيف التحريات، توصل النقيب مصطفى أحمد عبد الحكيم، معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه "عبير. ع. ع"، 32 عامًا، بالاشتراك مع "محمد. ص. م"، سائق "توك توك"، والذي كانت تربطه بالمتهمة الأولى علاقة غير شرعية.

وكشفت التحريات أن المجني عليه كان يعمل بدولة الكويت، وخلال فترة غيابه نشأت علاقة بين زوجته والمتهم الثاني، الذي كانت تستعين به في قضاء احتياجاتها اليومية وتوصيل أبنائها إلى الحضانة، قبل أن تتطور العلاقة بينهما عبر المراسلات الهاتفية.

 وأوضحت التحريات أن المتهمة الأولى أوهمت المتهم الثاني بحبها له، وأغرته بالمال، واتفقا على الزواج عقب التخلص من زوجها، فوافق المتهم الثاني على تنفيذ مخطط الجريمة.

وأضافت التحريات أن المتهم الثاني اشترى عقارًا منومًا، وسلمه للمتهمة الأولى، التي قامت بوضعه داخل كوب عصير وقدّمته لزوجها.

 وبعد أن تأكدت من استغراقه في النوم، اتصلت بالمتهم الثاني الذي حضر إلى المنزل، وحاول الاثنان خنق المجني عليه أثناء نومه، إلا أنه استيقظ وشعر بهما وحاول مقاومتهما، لكنهما تمكنا من إحكام السيطرة عليه وخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأمام عمرو محمود، وكيل النائب العام، اعترفت المتهمة الأولى بارتكاب الجريمة، وقالت إنها تزوجت من المجني عليه عام 2014، وكان يسافر للعمل بدولة الكويت، ثم فوجئت بأنه متزوج من سيدة أخرى هناك وأنجب منها طفلًا، الأمر الذي تسبب في نشوب خلافات متكررة بينهما.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنه خلال تلك الفترة تعرفت على المتهم الثاني، وتطورت العلاقة بينهما، واتفقا على التخلص من زوجها حتى يتمكنا من الزواج.

وأقرت بأنها قامت يوم الواقعة بوضع المنوم في كوب عصير وقدّمته للمجني عليه، وبعد أن تأكدت من نومه اتصلت بالمتهم الثاني، الذي حضر إلى المنزل، وقاما معًا بخنق الزوج حتى فارق الحياة.

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