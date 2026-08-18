كان قاضيًا دمث الخلق.. رئيس محكمة الجنايات ينعى المستشار سامح عبد الغفار بعد وفاته في الإمارات

توفي المستشار سامح أحمد عبد الغفار حمودة، رئيس محكمة الجنايات بالقاهرة سابقًا ورئيس المحكمة في أبوظبي حاليًا، بشكل مفاجئ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط حالة من الحزن بين زملائه وأصدقائه.

ونعى المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، صديقه وزميله الراحل، مستذكرًا الفترة التي جمعتهما بالعمل في محكمة جنايات شبرا الخيمة، ومشيدًا بأخلاقه وصفاته الشخصية.

وكتب أمير رمزي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «رحمه الله على صديقي وزميلي المستشار سامح عبد الغفار حمودة، رئيس محكمة الجنايات بالقاهرة سابقًا وحاليًا رئيس المحكمة بأبوظبي».

وأضاف: «عملنا معًا بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.. كان قاضيًا دمث الخلق.. أصيل.. راقي.. كريم.. ذو رأي سديد».

واختتم رئيس محكمة الجنايات منشوره قائلًا: «توفي فجأة بالإمارات.. خالص العزاء لأسرته ولجارنا العزيز شريف حمودة»