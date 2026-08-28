وداعا لـ النباشين.. الجيزة تكشف تفاصيل منظومة ماكينات جمع الزجاجات

أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن المحافظة تعمل خلال هذه الفترة في الفترة التجريبية لمنظومة تشغيل ماكينات جمع العبوات البلاستيكية وعلب الكان.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم المحافظة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن محفوظ، أن المحافظة قامت بتركيب ماكينتين في حي الدقي لتجميع الزجاجات البلاستيك والكان.

ولفت إلى أن التشغيل التجريبي يكون به بعض الملاحظات، وأن المحافظة تتعامل مع كل ملاحظة ويتم حلها من أجل الوصول للأفضل، وأن أول ملاحظة كانت محاولة بعض الأشخاص اختراق الماكينة، وتم القبض عليه.

وأوضح أنه تم تعديل بعض الأمور في الماكينة، بعد وصول هذا الشخص لأمر ضعيف في الماكينة، وأن التعديل جعل الماكينة أكثر أمانًا، وأن فترة التشغيل التجريبي هدفها الوصول لملاحظات والعمل على حلها.

وكشف أن الفترة المقبلة يتم العمل على آلية الانتشار، وما هي المواقع التي ستكون بها هذه الماكينات، وأن ذلك سيتم بعد العرض على محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري.

وأشار إلى أن هذه الماكينات ستقلل ظاهرة انتشار النباشين، التي تتجول في الشوارع للبحث عن الزجاجات.