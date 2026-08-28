فرنسا: مستعدون للتعاون مع السويد في تطوير مقاتلة من الجيل المقبل

كشف مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن باريس أبدت استعدادها للتعاون مع السويد في تطوير مقاتلة حربية من الجيل المقبل.

وقال المسؤول الفرنسي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، قبيل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى السويد يوم الإثنين المقبل، إن البلدين يبحثان تطوير طائرات "متشابهة إلى حد كبير وصغيرة نسبيا".

وأضاف- ردا على سؤال بشأن فرص التعاون بين البلدين-: "بالطبع، هناك العديد من المجالات؛ فلدينا قدرة على إنتاج محركات الطائرات لا تمتلكها السويد، وهذا أحد المجالات التي يمكننا التعاون فيها".

وتعد هذه التصريحات أوضح عرض تقدمه باريس إلى ستوكهولم منذ انهيار مشروع تطوير مقاتلة من الجيل المقبل بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا، المعروف باسم "نظام القتال الجوي المستقبلي"، بعد خلافات استمرت لسنوات بين شركة "داسو للطيران" الفرنسية و"إيرباص للدفاع والفضاء" الألمانية، وانتهت بانهيار المشروع في الربيع الماضي.

وتعد المنافسة بين باريس وبرلين لاستقطاب السويد من أبرز التطورات التي تحظى بمتابعة في قطاع الصناعات الجوية، وكانت ألمانيا قد تواصلت بالفعل مع السويد بشأن المشروع.

وتنتج شركة "ساب" السويدية، الرائدة في الصناعات الدفاعية، مقاتلات "جريبن" من الجيل الرابع، إلا أن محرك الطائرة يعتمد على تكنولوجيا أساسية من شركة "جنرال إلكتريك إيروسبيس" الأمريكية، بينما تنتج شركة "سافران" الفرنسية محركات مقاتلات "رافال" محليا.

وقال المسؤول الفرنسي إن "داسو تنتج طائراتها بنفسها، وكذلك ساب، فهما شركتان متنافستان تتبعان نهجا متقاربا وتحترم كل منهما الأخرى، وقد سبق أن تعاونتا في الماضي"، مشددا في الوقت نفسه على أنه "لم يتم الاتفاق رسميا على أي شيء" بشأن التعاون في مجال المقاتلات.

ومن المتوقع أن تتخذ السويد قرارا بشأن الخطوات المقبلة لبرنامج مقاتلاتها بحلول سبتمبر 2027.