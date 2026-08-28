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لينكولن تكشف الستار عن كورسير 2027 الجديدة.. وهذا سعرها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لينكولن تكشف الستار عن كورسير 2027 الجديدة.. وهذا سعرها

لينكولن كورسير 2027
لينكولن كورسير 2027
صبري طلبه

تواصل لينكولن الأمريكية تعزيز تواجدها في سوق السيارات، بعدما كشفت عالميًا عن كورسير موديل 2027، التي تحصل على حزمة جديدة من التحديثات ضمن تصميم رياضي ينتمي إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

محرك لينكولن كورسير 2027

تأتي لينكولن كورسير بمحرك توربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يعمل ضمن نظام هجين، حيث يضخ قوة إجمالية قدرها 305 أحصنة، مع الاعتماد على نظام الدفع الكلي، وبناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

لينكولن كورسير 2027 

تصميم لينكولن كورسير 2027 

تظهر كورسير 2027 بتصميم خارجي يعتمد على مجموعة من التفاصيل ضمن فئة SUV، حيث تقدم بجنوط رياضية تتراوح قياساتها بين 18 و20 بوصة بصميم مروحي وباللون الأسود، إلى جانب شبكة أمامية كبيرة ومصابيح حادة الشكل تعمل بإضاءة LED.

لينكولن كورسير 2027 

كما يأتي نظام العادم الخاص بسيارة لينكولن كورسير 2027 بتصميم خفي، بينما تضيف السيارة سقفًا بانوراميًا وسبويلر خلفيًا مثبتًا في الجزء العلوي، مع لمسات انسيابية تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

لينكولن كورسير 2027 

تجيهزات لينكولن كورسير 2027 

تتجه لينكولن في المقصورة إلى الاعتماد على الشاشات الكبيرة، حيث تأتي كورسير 2027 بشاشة بانورامية ضخمة قياسها 27 بوصة، إلى جانب لوحة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، وتشمل تجهيزات الراحة مقاعد كهربائية تدعم خاصية التدفئة، مع إمكانية ضبطها في 10 وضعيات.

لينكولن كورسير 2027 

وتأتي السيارة لينكولن كورسير 2027 بعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 14 مكبرًا، كما تقدم بعدد من مستشعرات الحركة الأمامية والخلفية، وكاميرات للمتابعة.

لينكولن كورسير 2027 

وزودت السيارة لينكولن كورسير 2027 بالكثير من التجهيزات الخاصة بوسائل الحماية والأمان، منها منظومة الوسائد الهوائية، ونظام رصد النقاط العمياء، وتحديد المسار، إلى جانب مثبت سرعة تكيفي، ومانع الانغلاق للمكابع، مع الثبات الالكتروني، والتوزيع الالكتروني لقوة الفرامل.

لينكولن كورسير 2027 

سعر لينكولن كورسير 2027 عالميًا

تبدأ أسعار لينكولن كورسير موديل 2027 عالميًا من 46,495 دولارًا أمريكيًا، وذلك دون احتساب رسوم الشحن. 

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