أسعار ومواصفات بايك BJ60 2026 في السعودية

تقدم بايك BJ60 موديل 2026 في السوق السعودي من خلال فئتين هما ELITE وFLAGSHIP، وتنتمي كلتاهما إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وبسعر يبدأ من 169.039 ريال.

محرك بايك BJ60 2026

تعتمد بايك BJ60 2026 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، يعمل إلى جانب نظام هجين خفيف MHEV بجهد 48 فولت.

ويولد محرك الاحتراق الداخلي قوة تصل إلى 255 حصانًا، بينما يبلغ عزمه 400 نيوتن متر، في حين يضيف المحرك الكهربائي 13.4 حصانًا و50 نيوتن متر من العزم.

وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD، وتسجل BJ60 معدل استهلاك للوقود يبلغ 13.7 كيلومتر لكل لتر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 85 لترًا.

بايك BJ60 2026

أبعاد بايك BJ60 2026

تأتي بايك BJ60 بطول يبلغ 5,040 مم، وعرض 1,955 مم، وارتفاع 1,925 مم، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 2,820 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي 215 مم، في حين يصل وزن السيارة من دون ركاب إلى 2,295 كجم.

وتحصل BJ60 2026 على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية تعمل بالتقنية نفسها، كما تعتمد السيارة على جنوط بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف، بالإضافة إلى مرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، وشبكة متعدد المقاطع الهوائية.

بايك BJ60 2026

أبرز تجهيزات بايك BJ60 2026

تضم سيارة بايك BJ60 2026 شاشة تعمل باللمس قياس 12.8 بوصة، وشاشة عدادات 10.25 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيك، وشاحن لاسلكي، بالإضافة إلى كاميرا للمتابعة، وحساسات ركن، إلى جانب وسائد هوائية للحماية، ومكابح مانعة للانغلاق، مع نظام التوزيع الالكتروني للفرامل.

بايك BJ60 2026

أسعار بايك BJ60 موديل 2026 في السعودية

تقدم بايك BJ60 موديل 2026 في السعودية بفئتين، وتبدأ أسعار ELITE من 169.039 ريال، بينما تصل أسعار FLAGSHIP إلى 187.439 ريال.