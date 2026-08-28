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مدرب طرابزون سبور يعلن استقالته بعد الفشل في التأهل إلى الدوري الأوروبي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب طرابزون سبور يعلن استقالته بعد الفشل في التأهل إلى الدوري الأوروبي

طرابزون
طرابزون
رباب الهواري

أعلن فاتح تيكي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، استقالته من منصبه عقب الخسارة القاسية أمام فيرينكفاروس المجري، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2026-2027.

وتلقى طرابزون سبور هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة أمام فيرينكفاروس، ليفشل الفريق التركي في حجز بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري الأوروبي، وينتقل للمشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم الحالي.

وجاءت الخسارة بمثابة صدمة قوية للجهاز الفني والجماهير، خاصة في ظل تطلعات النادي للمنافسة بقوة على المستوى القاري، قبل أن يقرر فاتح تيكي تحمل مسؤولية الإخفاق وإعلان رحيله عن القيادة الفنية.

فاتح تيكي يتحمل مسؤولية الهزيمة

وقال تيكي، في تصريحات نقلتها شبكة «61saat» التركية، إنه عاش ليلة حزينة للغاية برفقة جهازه المعاون، مؤكدًا تحمله المسؤولية الكاملة عن الخروج من سباق التأهل إلى الدوري الأوروبي.

وأضاف المدير الفني: «أنا وطاقمي نتحمل المسؤولية، لقد تسببنا في ليلة حزينة لبلدنا ونادينا، وفشلنا في التأهل إلى الدوري الأوروبي».

وأوضح أن الجهاز الفني عمل على مدار 18 شهرًا من أجل تطوير الفريق وتحقيق أفضل النتائج الممكنة، مشيرًا إلى أن طرابزون سبور كان قادرًا على الظهور بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة.

استقالة تيكي بعد الهزيمة الثقيلة

وأكد فاتح تيكي أن قرار الاستقالة جاء بشكل فوري عقب المباراة، موضحًا أن الهزيمة بهذه الطريقة لا يمكن تقبلها، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

وتابع: «بذلنا جهدًا كبيرًا، ولكن بدءًا من الآن أعلن استقالتي. هذه الهزيمة غير مقبولة، وأطلب السماح من الجميع، لقد بذلنا كل ما لدينا».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الانتصارات تُحسب للاعبين، بينما يتحمل هو مسؤولية الهزائم، مشددًا على أن الخسارة أمام فيرينكفاروس كانت مؤلمة للغاية، وأنه لم يعد قادرًا على الاستمرار في منصبه بعد هذه النتيجة.


 

طرابزون اخبار الرياضة الدوري التركي الدوري الاوروبي محمد صلاح

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