المياه تحاصر معبد الأقصر.. صور متداولة تثير القلق بشأن أحد أبرز المعالم الأثرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورا ومشاهد تظهر تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار بمحيط معبد الأقصر، وسط حالة من القلق بشأن تأثير المياه على المنطقة الأثرية.

وأظهرت الصور المتداولة غرق أجزاء من الطريق المحيط بالمعبد في المياه، التي قُدرت بنحو 30 سنتيمترا، فيما بدت حركة السيارات متأثرة بتجمعات المياه.

وأثارت الصور حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة التعامل مع تجمعات المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنطقة الأثرية ومنع وصول المياه إلى المناطق التي قد تتأثر بها.

وتأتي هذه الواقعة في ظل أهمية معبد الأقصر باعتباره واحدا من أبرز المعالم الأثرية والسياحية في المدينة، وهو ما يزيد من أهمية سرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه في محيطه.