ثاني ظهور لحمزة على الدكة.. برشلونة يحقق الفوز بثنائية أمام أتلتيك بلباو

حقق فريق برشلونة فوزه الثاني على التوالي في بطولة الدوري الإسباني، بعدما تغلب على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للمسابقة موسم 2026-2027.

وبدأ برشلونة المباراة بضغط هجومي بحثًا عن التقدم، وكاد إريك جارسيا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة برأسية، قبل أن تتواصل محاولات أصحاب الأرض، حيث سدد لامين يامال كرة في الدقيقة 12.

وواصل يامال تهديد مرمى أتلتيك بلباو، لكن الحارس أوناي سيمون تألق وتصدى لتسديدته في الدقيقة 20، قبل أن ينجح برشلونة في ترجمة أفضليته إلى هدف أول.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 37 عن طريق البرازيلي رافينيا، بعدما انفرد بالحارس أوناي سيمون إثر تمريرة مميزة من بيدري، ليضع الفريق الكتالوني في المقدمة مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أجرى الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة أول تغييراته في الدقيقة 63، بمشاركة الوافد الجديد رودري للمرة الأولى بقميص الفريق، بدلًا من رافينيا الذي غادر أرض الملعب وسط تحية جماهير «كامب نو».

وحرم القائم لامين يامال من تسجيل الهدف الثاني، قبل أن يتدخل مجددًا أمام إحدى محاولات أتلتيك بلباو في الدقيقة 74، ليحافظ برشلونة على تقدمه.

وفي الدقيقة 82، نجح فيرمين لوبيز في إضافة الهدف الثاني لبرشلونة، بعد مجهود مميز من البديل كريم أديمي، ليؤكد الفريق الكتالوني تفوقه في المباراة.

وكاد أديمي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 87، لكن أوناي سيمون تألق وتصدى لمحاولته، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بهدفين دون رد.

وبهذا الانتصار، واصل برشلونة بدايته القوية في الدوري الإسباني محققًا فوزه الثاني على التوالي، بعدما سبق له التغلب على إلتشي بخماسية نظيفة في الجولة الماضية.

وعلى الجانب الآخر، بقي المهاجم المصري حمزة عبد الكريم على مقاعد بدلاء برشلونة للمباراة الثانية على التوالي، بعدما استنفد فليك تبديلاته دون أن يمنح اللاعب فرصة المشاركة، ليواصل مهاجم منتخب مصر انتظار ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الكتالوني.

وبدأ برشلونة المباراة بضغط هجومي بحثًا عن التقدم، وكاد إريك جارسيا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة برأسية، قبل أن تتواصل محاولات أصحاب الأرض، حيث سدد لامين يامال كرة في الدقيقة 12.

وواصل يامال تهديد مرمى أتلتيك بلباو، لكن الحارس أوناي سيمون تألق وتصدى لتسديدته في الدقيقة 20، قبل أن ينجح برشلونة في ترجمة أفضليته إلى هدف أول.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 37 عن طريق البرازيلي رافينيا، بعدما انفرد بالحارس أوناي سيمون إثر تمريرة مميزة من بيدري، ليضع الفريق الكتالوني في المقدمة مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أجرى الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة أول تغييراته في الدقيقة 63، بمشاركة الوافد الجديد رودري للمرة الأولى بقميص الفريق، بدلًا من رافينيا الذي غادر أرض الملعب وسط تحية جماهير «كامب نو».

وحرم القائم لامين يامال من تسجيل الهدف الثاني، قبل أن يتدخل مجددًا أمام إحدى محاولات أتلتيك بلباو في الدقيقة 74، ليحافظ برشلونة على تقدمه.

وفي الدقيقة 82، نجح فيرمين لوبيز في إضافة الهدف الثاني لبرشلونة، بعد مجهود مميز من البديل كريم أديمي، ليؤكد الفريق الكتالوني تفوقه في المباراة.

وكاد أديمي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 87، لكن أوناي سيمون تألق وتصدى لمحاولته، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بهدفين دون رد.

وبهذا الانتصار، واصل برشلونة بدايته القوية في الدوري الإسباني محققًا فوزه الثاني على التوالي، بعدما سبق له التغلب على إلتشي بخماسية نظيفة في الجولة الماضية.

وعلى الجانب الآخر، بقي المهاجم المصري حمزة عبد الكريم على مقاعد بدلاء برشلونة للمباراة الثانية على التوالي، بعدما استنفد فليك تبديلاته دون أن يمنح اللاعب فرصة المشاركة، ليواصل مهاجم منتخب مصر انتظار ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الكتالوني.