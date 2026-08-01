قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثاني ظهور لحمزة على الدكة.. برشلونة يحقق الفوز بثنائية أمام أتلتيك بلباو
ترامب: الشركات تستثمر تريليونات الدولارات لدينا بفضل سياساتنا العظيمة
تفاصيل أقل سعر دولار في البنوك الآن
بدون تغيير .. كيف وصل سعر عيار 18 في الصاغة الآن
امرأة لبست النقاب ثم تراجعت بسبب العائلة.. ما الحكم؟ أمين الفتوى يجيب
بمشاركة صلاح | طرابزون سبور يودع الدوري الأوروبي أمام انتصار فيرينتسفاروشي
مصرع 3 وإصابة 51 في تصادم أتوبيس بسيارة نقل على محور الضبعة
اغتيال بارون ترامب.. تعليق حاسم من مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن المخطط الخطير
نهاية درامية لـ لصوص السرقة الهوليوودية .. 3 ماتوا والباقي في الحبس بعد أكشن الصحراوي
بعد وفاة فتاة ووالديها في العربية .. احتياطات تحميك وأسرتك من مخاطر تكييف السيارة
غادروا قبل الشتاء.. سلطات خيرسون الأوكرانية تطالب السكان بالرحيل عن المدينة
برشلونة يتقدم على أتلتيك بيلباو بهدف رافينيا.. وحمزة عبد الكريم ينتظر ظهوره الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثاني ظهور لحمزة على الدكة.. برشلونة يحقق الفوز بثنائية أمام أتلتيك بلباو

برشلونة
برشلونة
حمزة شعيب

حقق فريق برشلونة فوزه الثاني على التوالي في بطولة الدوري الإسباني، بعدما تغلب على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للمسابقة موسم 2026-2027.

وبدأ برشلونة المباراة بضغط هجومي بحثًا عن التقدم، وكاد إريك جارسيا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة برأسية، قبل أن تتواصل محاولات أصحاب الأرض، حيث سدد لامين يامال كرة في الدقيقة 12.

وواصل يامال تهديد مرمى أتلتيك بلباو، لكن الحارس أوناي سيمون تألق وتصدى لتسديدته في الدقيقة 20، قبل أن ينجح برشلونة في ترجمة أفضليته إلى هدف أول.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 37 عن طريق البرازيلي رافينيا، بعدما انفرد بالحارس أوناي سيمون إثر تمريرة مميزة من بيدري، ليضع الفريق الكتالوني في المقدمة مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أجرى الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة أول تغييراته في الدقيقة 63، بمشاركة الوافد الجديد رودري للمرة الأولى بقميص الفريق، بدلًا من رافينيا الذي غادر أرض الملعب وسط تحية جماهير «كامب نو».

وحرم القائم لامين يامال من تسجيل الهدف الثاني، قبل أن يتدخل مجددًا أمام إحدى محاولات أتلتيك بلباو في الدقيقة 74، ليحافظ برشلونة على تقدمه.

وفي الدقيقة 82، نجح فيرمين لوبيز في إضافة الهدف الثاني لبرشلونة، بعد مجهود مميز من البديل كريم أديمي، ليؤكد الفريق الكتالوني تفوقه في المباراة.

وكاد أديمي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 87، لكن أوناي سيمون تألق وتصدى لمحاولته، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بهدفين دون رد.

وبهذا الانتصار، واصل برشلونة بدايته القوية في الدوري الإسباني محققًا فوزه الثاني على التوالي، بعدما سبق له التغلب على إلتشي بخماسية نظيفة في الجولة الماضية.

وعلى الجانب الآخر، بقي المهاجم المصري حمزة عبد الكريم على مقاعد بدلاء برشلونة للمباراة الثانية على التوالي، بعدما استنفد فليك تبديلاته دون أن يمنح اللاعب فرصة المشاركة، ليواصل مهاجم منتخب مصر انتظار ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الكتالوني.

وبدأ برشلونة المباراة بضغط هجومي بحثًا عن التقدم، وكاد إريك جارسيا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة برأسية، قبل أن تتواصل محاولات أصحاب الأرض، حيث سدد لامين يامال كرة في الدقيقة 12.

وواصل يامال تهديد مرمى أتلتيك بلباو، لكن الحارس أوناي سيمون تألق وتصدى لتسديدته في الدقيقة 20، قبل أن ينجح برشلونة في ترجمة أفضليته إلى هدف أول.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 37 عن طريق البرازيلي رافينيا، بعدما انفرد بالحارس أوناي سيمون إثر تمريرة مميزة من بيدري، ليضع الفريق الكتالوني في المقدمة مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أجرى الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة أول تغييراته في الدقيقة 63، بمشاركة الوافد الجديد رودري للمرة الأولى بقميص الفريق، بدلًا من رافينيا الذي غادر أرض الملعب وسط تحية جماهير «كامب نو».

وحرم القائم لامين يامال من تسجيل الهدف الثاني، قبل أن يتدخل مجددًا أمام إحدى محاولات أتلتيك بلباو في الدقيقة 74، ليحافظ برشلونة على تقدمه.

وفي الدقيقة 82، نجح فيرمين لوبيز في إضافة الهدف الثاني لبرشلونة، بعد مجهود مميز من البديل كريم أديمي، ليؤكد الفريق الكتالوني تفوقه في المباراة.

وكاد أديمي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 87، لكن أوناي سيمون تألق وتصدى لمحاولته، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بهدفين دون رد.

وبهذا الانتصار، واصل برشلونة بدايته القوية في الدوري الإسباني محققًا فوزه الثاني على التوالي، بعدما سبق له التغلب على إلتشي بخماسية نظيفة في الجولة الماضية.

وعلى الجانب الآخر، بقي المهاجم المصري حمزة عبد الكريم على مقاعد بدلاء برشلونة للمباراة الثانية على التوالي، بعدما استنفد فليك تبديلاته دون أن يمنح اللاعب فرصة المشاركة، ليواصل مهاجم منتخب مصر انتظار ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الكتالوني.

برشلونة أتلتيك بلباو الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

البنك المركزي

بعد قرار المركزي .. البنوك تتيح شهادات إدخار تضاعف أموالك

العمارة

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

رائد فضاء

لماذا يلمع واقي خوذة رائد الفضاء باللون الذهبي؟.. سر علمي يحمي عينيه

خسوف القمر

خسوف قمري استثنائي يقترب من سماء العرب.. مشهد أحمر يلامس حدود الخسوف الكلي

حالة الطقس غدًا الخميس 27 أغسطس 2026 ودرجات الحرارة

حالة الطقس غدا الخميس 27 أغسطس 2026 ودرجات الحرارة

بالصور

سبتمبر في الأوبرا 2026 .. علي الحجار وهشام خرما في حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني

حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد