طبيب الأهلي يعلن موعد عودة أفشة بعد الإصابة

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق يغيب عن مباراة زد، بسبب الإصابة.

ويلتقي الأهلي أمام فريق زد في الثامنة من مساء غد الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وأكد أحمد جاب الله، أن محمد مجدي أفشة اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني فضل عدم ‏مشاركته في المران الجماعي اليوم الخميس، تجنبا لتفاقم الإصابة.‏

وأدى اللاعب مجموعة من التدريبات العلاجية على هامش مران الفريق اليوم على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، ‏استعدادا للمباراة القادمة.