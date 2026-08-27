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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مكنتش موافق.. تصريحات مفاجئة من محمد عاطف بشأن رحيله عن الزمالك

محمد عاطف
محمد عاطف

تحدث محمد عاطف، لاعب نادي الزمالك المعار إلى صفوف طلائع الجيش، عن موقفه من العودة إلى القلعة البيضاء خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أنه كان يتمنى الاستمرار مع الفريق وارتداء قميص الزمالك.

وقال محمد عاطف في تصريحات تلفزيونية: «كنت بتمنى إني أرجع لنادي الزمالك الموسم ده».

وأضاف: «ودي حاجة كبيرة جدًا إنك تلبس تشيرت نادي الزمالك، وأي حد يتمنى الفرصة دي»، مؤكدًا أن اللعب ضمن صفوف الفريق الأبيض يمثل قيمة كبيرة لأي لاعب.

وأوضح لاعب طلائع الجيش: «أكيد كنت بتمنى أرجع، لكن طبعًا موضوع الإعارة سنتين»، مشيرًا إلى أن قرار استمراره مع طلائع الجيش جاء في ظل تفاصيل مرتبطة بمدة الإعارة.

وتابع محمد عاطف موضحًا ملابسات الأمر: «المفروض الإعارة كانت سنتين وأنا مكنتش موافق على حاجة، لكن فيه تفاصيل كتير جدًا».

واختتم تصريحاته قائلًا: «إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن»، مؤكدًا تطلعه لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد عاطف قد انتقل إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة، في ظل سعي اللاعب للحصول على فرصة أكبر للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات، قبل تحديد مستقبله مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

محمد عاطف نادي الزمالك طلائع الجيش الزمالك اللاعب محمد عاطف

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