إعلامي : جمهور الأهلي بطل ملف تجديد اللاعبين .. وضع النادي في موقف قوة

أشاد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، بجماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أنها لعبت دورًا مهمًا في دعم إدارة القلعة الحمراء خلال ملف تجديد عقود عدد من نجوم الفريق.

وكتب محمد فارس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عايز أقول إن جمهور الأهلي ده عظيم بشكل متفرد».

وأوضح فارس أن نجاح الأهلي في ملف تجديد اللاعبين لا يُحسب لإدارة النادي فقط، سواء في إصرارها على وضع أرقام مالية محددة ومختلفة عن النمط الذي كان متبعًا في السابق، وإنما يُحسب أيضًا لجماهير الفريق التي ساندت النادي خلال المفاوضات.

وأشار إلى أن الأهلي يتعامل مع مجموعة من اللاعبين الدوليين الذين يمثلون القوام الأساسي لمنتخب مصر، قائلًا إن مصطفى شوبير هو حارس مرمى مصر في كأس العالم وقدم أداءً مميزًا، بينما يعد ياسر إبراهيم أحد المدافعين الأساسيين للمنتخب.

وأضاف أن مروان عطية كان من أفضل لاعبي منتخب مصر في كأس العالم، وفقًا لرؤيته، إلى جانب إمام عاشور الذي وصفه بأنه «الموهبة الأهم والأعلى داخل القارة حاليًا»، ومحمد هاني الظهير الأيمن الأساسي لمنتخب مصر.

وأكد فارس أن الحديث يدور عن خمسة لاعبين دوليين أساسيين مع منتخب مصر، ورغم ذلك لم يمارس جمهور الأهلي ضغوطًا على النادي من أجل حسم تجديد عقود أي لاعب بعينه.

وقال إن جماهير الأهلي «وقفت في ضهر النادي وفي صف النادي، وكانت مساندة ليه، وما ركّبتش أي لاعب على النادي، وخلّت موقف ناديها قوي في المفاوضات».

وأشار الإعلامي إلى أن هذا الأمر يمثل حالة استثنائية، مؤكدًا أن امتلاك الجماهير لهذه الدرجة من الاتزان والعقلية التي تؤمن بأن «الأهلي فوق الجميع» ساهم في تقوية موقف النادي خلال المفاوضات.

واختتم محمد فارس حديثه بالتأكيد على أن هناك العديد من الأبطال في ملفات التجديد والصفقات والمفاوضات والرؤية والنظام الذي وضعته إدارة الأهلي، لكن هناك بطلًا يسبق الجميع، وهو جمهور الأهلي، بسبب دوره في وضع النادي في موقف قوي خلال هذه الملفات.