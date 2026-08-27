فتحي سند ينتقد بداية الأهلي مع عموتة: مهزوزة وفيها ثغرات دفاعية واضحة

انتقد الناقد الرياضي فتحي سند، بداية النادي الأهلي للموسم الجديد، مؤكدًا أن الفريق ظهر بشكل غير مطمئن منذ مباراته الأولى، خاصة على المستوى الدفاعي.

وقال فتحي سند خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «بداية الأهلي للموسم كانت مهزوزة، وده ظهر بشكل واضح من أول مباراة».

وأضاف: «أنا شخصيًا ماكنتش مقتنع بتشكيل عموتة في البداية، وكمان الفريق ظهر عنده ثغرات دفاعية واضحة كلفته ضغط كبير وغير مبرر».

وشدد سند على ضرورة تحرك الجهاز الفني للأهلي سريعًا من أجل علاج الأخطاء التي ظهرت في بداية الموسم، مؤكدًا أن استمرار هذه الثغرات قد يمثل مشكلة للفريق خلال المباريات المقبلة.

وتابع: «الأهلي محتاج يعالج الأخطاء دي بسرعة، لأن البداية بالشكل ده مش مطمئنة».

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره زد، غدًا الجمعة الموافق 28 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وزد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال الجولة الافتتاحية، من أجل مواصلة مشواره في بطولة الدوري بصورة أفضل.