قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الشركات تستثمر تريليونات الدولارات لدينا بفضل سياساتنا العظيمة
تفاصيل أقل سعر دولار في البنوك الآن
بدون تغيير .. كيف وصل سعر عيار 18 في الصاغة الآن
امرأة لبست النقاب ثم تراجعت بسبب العائلة.. ما الحكم؟ أمين الفتوى يجيب
بمشاركة صلاح | طرابزون سبور يودع الدوري الأوروبي أمام انتصار فيرينتسفاروشي
مصرع 3 وإصابة 51 في تصادم أتوبيس بسيارة نقل على محور الضبعة
اغتيال بارون ترامب.. تعليق حاسم من مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن المخطط الخطير
نهاية درامية لـ لصوص السرقة الهوليوودية .. 3 ماتوا والباقي في الحبس بعد أكشن الصحراوي
بعد وفاة فتاة ووالديها في العربية .. احتياطات تحميك وأسرتك من مخاطر تكييف السيارة
غادروا قبل الشتاء.. سلطات خيرسون الأوكرانية تطالب السكان بالرحيل عن المدينة
برشلونة يتقدم على أتلتيك بيلباو بهدف رافينيا.. وحمزة عبد الكريم ينتظر ظهوره الأول
الضم الصامت يلتهم الضفة.. خليل التفكجي: استفزازات المستوطنين تهدد بانفجار داخلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند ينتقد بداية الأهلي مع عموتة: مهزوزة وفيها ثغرات دفاعية واضحة

عموتة
عموتة
يارا أمين

انتقد الناقد الرياضي فتحي سند، بداية النادي الأهلي للموسم الجديد، مؤكدًا أن الفريق ظهر بشكل غير مطمئن منذ مباراته الأولى، خاصة على المستوى الدفاعي.

وقال فتحي سند خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «بداية الأهلي للموسم كانت مهزوزة، وده ظهر بشكل واضح من أول مباراة».

وأضاف: «أنا شخصيًا ماكنتش مقتنع بتشكيل عموتة في البداية، وكمان الفريق ظهر عنده ثغرات دفاعية واضحة كلفته ضغط كبير وغير مبرر».

وشدد سند على ضرورة تحرك الجهاز الفني للأهلي سريعًا من أجل علاج الأخطاء التي ظهرت في بداية الموسم، مؤكدًا أن استمرار هذه الثغرات قد يمثل مشكلة للفريق خلال المباريات المقبلة.

وتابع: «الأهلي محتاج يعالج الأخطاء دي بسرعة، لأن البداية بالشكل ده مش مطمئنة».

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره زد، غدًا الجمعة الموافق 28 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وزد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال الجولة الافتتاحية، من أجل مواصلة مشواره في بطولة الدوري بصورة أفضل.

فتحي سند النادي الأهلي الأهلي عموتة موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

البنك المركزي

بعد قرار المركزي .. البنوك تتيح شهادات إدخار تضاعف أموالك

العمارة

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

البنك المركزي

من اختيار المحكمين إلى تحديد الأتعاب.. كيف رسم القانون قواعد العمل داخل مركز التحكيم والتسوية؟

الطلاب

برلماني : حماية الطالب من العنف ليست رفاهية .. والانضباط الحقيقي يبدأ بالاحترام

وزارة التربية والتعليم

برلماني : كرامة الطالب خط أحمر .. ولا تعليم حقيقي في بيئة عنيفة

بالصور

سبتمبر في الأوبرا 2026 .. علي الحجار وهشام خرما في حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني

حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد