أسامة كمال: عودة سوريا للنظام المالي الدولي خطوة مهمة.. لكن الموافقة الأمريكية مرتبطة بالمصالح والشروط

قال الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، إن عودة سوريا إلى شبكات الدفع الدولية تمثل خطوة مهمة للتجارة والسياحة والاستثمار، وذلك بعد سنوات من بقائها خارج شبكات الدفع الدولية بسبب العقوبات الأمريكية.

وأوضح كمال أن المشهد الذي ظهر فيه الرئيس السوري أحمد الشرع داخل أحد المحال في دمشق القديمة، أثناء استخدام بطاقة دفع إلكترونية وظهور كلمة «Approved» على ماكينة الدفع، عكس احتفاءً بعودة سوريا إلى النظام المالي الدولي.

«الكارت سوري.. والباسورد أمريكاني»

وأشار أسامة كمال إلى أن عودة سوريا إلى النظام المالي الدولي لا تعني بالضرورة امتلاك دمشق السيطرة الكاملة على أدوات هذا النظام، قائلًا إن «الكارت سوري، والباسورد أمريكاني»، في إشارة إلى استمرار ارتباط النظام المالي السوري بالمواقف والقرارات الأمريكية.

واستعرض كمال تجربة العقوبات التي تعرضت لها ليبيا في عهد معمر القذافي، موضحًا أنه بعد إعلان ليبيا التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل والسماح للمفتشين الدوليين بالدخول، بدأت العقوبات في التفكك وعادت العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وبريطانيا، ثم حذفت واشنطن ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 2006.

وأضاف أن هذه المرحلة شهدت لاحقًا عودة الاتصالات والزيارات والصفقات بين ليبيا والدول الغربية، قبل أن تتغير المواقف مجددًا عقب اندلاع الانتفاضة الليبية عام 2011، لتعود العقوبات وتبدأ العمليات العسكرية ضد نظام القذافي.

«المسافة بين Approved وDeclined أقصر من المسافة بين زيارتين»

وأكد أسامة كمال أن تجربتي ليبيا وسوريا تدفعان إلى النظر بحذر إلى طبيعة الموافقة الأمريكية، معتبرًا أن العلاقة يمكن أن تتغير بتغير الظروف والمصالح السياسية.

وقال إن «المسافة بين الـApproved والـDeclined كانت أقصر من المسافة بين زيارتين»، في إشارة إلى أن القبول الدولي يمكن أن يتغير عندما تتغير المصالح أو الظروف السياسية.

عودة سوريا ليست نهاية الطريق

وأوضح كمال أن عودة سوريا إلى شبكات الدفع الدولية خطوة مهمة، لكنها لا تمثل وحدها عودة اقتصادية كاملة، مؤكدًا أن التعافي الحقيقي يحتاج إلى بنوك دولية، وثقة في النظام المصرفي، وقواعد واضحة، وبنية اتصالات وكهرباء، ودخل يسمح للمواطن السوري باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

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