البنك المركزي: 1.602 تريليون جنيه قيمة النقود المتداولة خارج البنوك

ارتفع حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي المصري إلي 1.602 تريليون جنيه في فبراير الماضي مقابل 1.58 تريليون جنيه في يناير السابق له و 1.55 تريليون جنيه في ديسمبر 2025.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم تداول عملة الـ25 قرشٌا بقيمة 180 مليون جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2025 حتي فبراير 2026.

وبلغ حجم تداول عملة الـ50 قرشٌا نحو 663 مليون جنيه في فبراير السابق مقابل 662 مليون جنيه في يناير الماضي ومقارنة بـ660 مليون جنيه في ديسمبر 2025.

وصل سعر تداول الجنيه المصري نحو 2.8 مليار جينه في فبراير الماضي مقابل 2.794 مليار جنيه في يناير 2026 السابق ومقارنة بـ2.792 مليار جنيه ديسمبر 2025.

ووصل حجم تداول عملة من فئة 5 جنيهات 4.8 مليار جنيه في فبراير السابق مقابل 4.35 مليار جنيه في يناير 2026 ومقارنة بـ4.45 مليار جنيه ديسمبر 2025.

وبلغ حجم تداول عملة الـ10 جنيهات 13.1 مليار جنيه في فبراير السابق مقابل 12.53 مليار جنيه في يناير 2026 ومقارنة بـ12.6 مليار جنيه في ديسمبر 2025.

وصل حجم تداول عملة الـ20 جنيها 12.9 مليار جنيه في فبراير السابق ومقابل 11.63 مليار جنيه في يناير 2026 ومقارنة بـ11.944 مليار جنيه في ديسمبر السابق لهما .