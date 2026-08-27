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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يطالب بسرعة مد جسور الإغاثة لإنقاذ ضحايا كارثة نيبال

كارثة نيبال
كارثة نيبال
محمد شحتة

أعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه ومواساته إلى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية؛ قيادةً وشعبًا، ولأسر ضحايا السيول الجارفة والانهيارات المدمرة في جبال الهيمالايا، والتي أودت بحياة المئات وخلَّفت آلاف المصابين والمفقودين والنازحين، وجرفت عددًا من القرى؛ مؤكدًا تضامنه الإنساني الكامل مع الشعب النيبالي في هذا المصاب الأليم.

ودعا الأزهر المولى -عز وجل- أن يوفق فرق الإنقاذ، وأن يعينها على الوصول إلى المفقودين والعالقين، مناشدًا المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة العالمية سرعة مد الجسور الإنسانية وتقديم الدعم العاجل لفرق الإنقاذ، وتوفير المساعدات الطارئة لإنقاذ المفقودين وإيواء المشردين.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص المواساة للشعب النيبالي وأسر الضحايا، سائلًا الله -تعالى- أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويكتب النجاة للعالقين، ويلطف بالبشرية جمعاء، ويقي العالم شرور الكوارث والنوازل.

ضحايا نيبال

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن انهيار جليدي في المناطق الحدودية بين نيبال والصين إلى 353 قتيلا، فيما لايزال 826 شخصا في عداد المفقودين، بينهم 65 مواطنا أمريكيا.

وأعلنت السلطات النيبالية تكثيف عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا، خاصة مقاطعتي نواكوت وراسووا، بينما أفادت هيئة السياحة النيبالية بإنقاذ 27 أجنبيا من منطقة الفيضانات، بينهم مواطنان أمريكيان، وفقا لما أوردته شبكة "سي بي إس نيوز".

وأضافت الشبكة أن الجيش النيبالي نشر مروحيات للمشاركة في عمليات الإنقاذ، وتمكن من إجلاء أكثر من 100 شخص من المناطق المتضررة، فيما جرى نقل عدد من المصابين إلى العاصمة كاتماندو لتلقي العلاج.

نيبال الأزهر شيخ الأزهر الإمام الأكبر الهيمالايا

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