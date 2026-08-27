يا إلهي أمر فظيع.. ترامب يعرض المساعدة على نيبال بعد كارثة الفيضانات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة والدعم لنيبال في أعقاب الفيضانات الكارثية التي خلّفت عشرات الأمريكيين في عداد المفقودين.

وأوضح ترامب ردًا على سؤال وُجّه إليه بعد ظهر الخميس بشأن الفيضانات والأمريكيين المفقودين: "يا إلهي، إنه لأمر فظيع. لقد تواصلنا مع نيبال وعرضنا عليهم أي مساعدة يحتاجونها. كما تعلمون، تربطنا بنيبال علاقة جيدة جدًا، وكان ما حدث كارثيًا"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف خلال فعالية في المكتب البيضاوي: "لم يرَ أحدٌ من قبل شيئًا كهذا، حيث دُمّرت مبانٍ ضخمة وقوية ومتينة وكأنها أعواد أسنان".

وتابع ترامب قائلًا إن ما بين 50 و60 أمريكيًا في عداد المفقودين، لكنه قال إنه لم يتلقَّ القائمة الكاملة بعد.

واختتم الرئيس ترامب حديثه قائلًا: "نأمل أن يكونوا بخير، لكن المشهد كان مؤلمًا للغاية، بدا وكأن هناك من سيفقدون، للأسف".

أفادت شبكة CNN أن أكثر من 1300 شخص في عداد المفقودين جراء الفيضانات التي اجتاحت نيبال، من بينهم 700 أجنبي على الأقل من أكثر من عشرين دولة. وارتفع عدد القتلى في نيبال إلى أكثر من 350 شخصاً.