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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يوقّع أمراً بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى "بحيرة أمريكا" ..ويعقّب: الدور على المحيط الهاديء

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
خاطر عبادة

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أمراً تنفيذياً يقضي بتغيير اسم بحيرة "أونتاريو" إلى "بحيرة أمريكا"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فوراً.

توجيه لمجلس الأسماء الجغرافية

ويُلزم الأمر مجلس الولايات المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية باعتماد التسمية الجديدة رسمياً. كما وجّه وزارة الداخلية ووزيرها دوج بورجوم بإتمام الإجراءات اللازمة، وفق ما أفاد به أحد مساعدي البيت الأبيض.

وخلال توقيعه على الأمر، شبّه ترامب هذه الخطوة بإعادة تسمية "خليج المكسيك" إلى "خليج أمريكا" التي أقرّها سابقاً.

"سنغير اسم المحيط الهادئ أيضاً"

وقال ترامب في تصريحات على هامش التوقيع: "إذا فكرتم في الأمر، لدينا الآن خليج وبحيرة. وكل ما ينقصنا هو محيط. لذا ربما سيتعين علينا تغيير اسم المحيط الأطلسي و/أو المحيط الهادئ".

بحيرة مشتركة مع كندا

وتُعد بحيرة أونتاريو إحدى البحيرات العظمى الخمس في أمريكا الشمالية، وتشترك في حدودها كل من مقاطعة أونتاريو الكندية وولاية نيويورك الأمريكية.

ويأتي هذا القرار في ظل توتر العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، بعد انهيار المحادثات التجارية بين الجانبين الأسبوع الماضي، حيث تبادل كل طرف الاتهامات بإفشال 3 أيام من المفاوضات المكثفة.

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