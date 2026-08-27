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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمدة 3 أيام.. اضطراب في حالة البحر وارتفاع الأمواج بـ الإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد بسيوني

رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد، تزامنًا مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن اضطراب حالة البحر المتوسط، بدايةً من مساء غدٍ الجمعة 28 أغسطس وحتى الساعات الأولى من صباح الاثنين 31 أغسطس 2026.

البحر المتوسط سيشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية

وأوضحت التحذيرات أن البحر المتوسط سيشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و70 كم/ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و4.5 متر.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين ورواد الشواطئ توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بتعليمات فرق الإنقاذ، وكلف المهندس أيمن عطية، الإدارة المركزية، بمتابعة حالة البحر على مدار الساعة، ورفع الرايات المناسبة، والإعلان عن حالة البحر كل ساعتين على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية، حفاظًا على سلامة وأمن الرواد، مع التأكيد على عدم النزول إلى المياه في حالة رفع الراية الحمراء.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار متابعة حالة البحر والطقس على مدار الساعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظًا على سلامة المواطنين والمصطافين.

الإسكندرية امواج حالة البحر اضطرابات المصطافين

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