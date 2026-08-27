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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس مايباخ EQS SUV.. تعرف على المزايا والسعر

مرسيدس مايباخ EQS SUV
مرسيدس مايباخ EQS SUV
صبري طلبه

تعد مرسيدس مايباخ EQS SUV واحدة من أفخم السيارات الكهربائية التي تقدمها العلامة الألمانية في السوق السعودي، إذ تجمع بين منظومة دفع كهربائية بالكامل وهيكل SUV كبير الحجم، مع مستوى مرتفع من التجهيزات إلى جانب طابع الفخامة. 

محرك وأداء مرسيدس مايباخ EQS SUV

تعتمد مرسيدس مايباخ EQS SUV على منظومة كهربائية مكونة من محركين، وتنتج قوة إجمالية تبلغ 649 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 949 نيوتن متر. 

وترسل هذه القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام دفع رباعي، بينما يعمل ناقل الحركة الأوتوماتيكي بسرعة واحدة، كما هو معتاد في السيارات الكهربائية. 

وتستطيع السيارة مرسيدس مايباخ EQS SUV التسارع من الثبات 0 وصولًا إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق نحو 4.1 ثانية.

مرسيدس مايباخ EQS SUV

بطارية وشحن مرسيدس مايباخ EQS SUV

تحصل EQS SUV من مايباخ على بطارية بسعة 118 كيلوواط ساعة، مع إمكانية شحنها عبر التيار المتردد AC من 0 إلى 100% خلال 12.75 ساعة، وعند استخدام الشحن السريع، يمكن رفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال 31 دقيقة، كما تصل قدرة السيارة على سحب المقطورات إلى 1,588 كجم.

أبعاد مرسيدس مايباخ EQS SUV

تنتمي مايباخ EQS SUV إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة الفاخرة، ويبلغ طولها 5,125 مم، مقابل عرض قدره 1,958 مم وارتفاع يصل إلى 1,722 مم.

مرسيدس مايباخ EQS SUV

وتمتد قاعدة العجلات بطول 3,020 مم، بينما يصل وزن السيارة من دون ركاب إلى 3,020 كجم، وتظهر هذه الأبعاد بوضوح في تصميم السيارة الذي يعتمد على تصميم كبير ومساحة واسعة، مع تجهيزها بجنوط بقياس 22 بوصة في الأمام والخلف وسقف بانورامي.

مرسيدس مايباخ EQS SUV

أبرز تجهيزات مرسيدس مايباخ EQS SUV

تقدم المقصورة فرشًا من الجلد الفاخر، مع مقاعد مزودة بتحكم كهربائي وذاكرة وتدفئة وتبريد ووظيفة التدليك بالجانب الأمامي، كما يأتي المقود بكسوة جلدية وتصميم متعدد الوظائف، كما تضم السيارة شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 17.7 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 12.3 بوصة.

مرسيدس مايباخ EQS SUV

وتأتي المقصورة بنظام صوتي من Burmester، ونظام تكييف هواء بتحكم أوتوماتيكيًا مع فتحات خلفية وفلتر لتنقية الهواء ونظام لمراقبة جودة الهواء AQS. كما تتوافر شواحن لاسلكية للهواتف في الصفين الأول والثاني، مع كاميرا بزاوية 360 درجة وحساسات للحركة، إضافة إلى إمكانية ركن السيارة عن بعد. 

سعر مرسيدس مايباخ EQS SUV 2026

يبدأ سعر مرسيدس مايباخ EQS SUV 2026 في السوق السعودي من 805,000 ريال.

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