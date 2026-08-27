تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.. حمزة عبد الكريم على دكة البدلاء

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام أتلتيك بلباو، مساء اليوم الخميس، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني موسم 2026/27.

وأعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، التشكيل الأساسي الذي سيخوض المباراة، في محاولة لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد البداية القوية للفريق أمام إلتشي.

وكان برشلونة قد استهل مشواره في الدوري الإسباني بانتصار كبير على إلتشي بنتيجة 5-0، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية أمام أتلتيك بلباو مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

وشهد تشكيل برشلونة استمرار المهاجم المصري حمزة عبد الكريم على مقاعد البدلاء، للمباراة الثانية على التوالي، ليبقى اللاعب ضمن الخيارات المتاحة أمام فليك خلال اللقاء.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: كوبارسي، تشافي إسبارت، مارتن، إريك جارسيا.

خط الوسط: بيرنال، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: جوردون، رافينها، لامين يامال.

بدلاء برشلونة

جواو كانسيلو، بالدي، تشيزني، كريم أديمي، كريستنسن، رودري، أولمو، كوندي، فاريناس، حمزة عبد الكريم، آلير.

وكانت آخر مواجهة جمعت برشلونة وأتلتيك بلباو على ملعب «سان ماميس» قد انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد، سجله النجم الشاب لامين يامال.