«مستقبل وطن» يضع خريطة عمل جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقدت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد المنزلاوي، أول اجتماع تنظيمي لها عقب إعلان تشكيلها الجديد، لبحث أولويات المرحلة المقبلة ووضع رؤية متكاملة لتحريك ملفات القطاع ودعم أصحاب المشروعات.

وشهد الاجتماع، الذي عقد بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، مشاركة الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، في إطار بدء العمل بالتشكيل الجديد وتحديد آليات التحرك خلال الفترة المقبلة.

تمويل المشروعات والتشريعات على رأس الأولويات

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات المرتبطة بواقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفي مقدمتها آليات التمويل والتحديات التي تواجه أصحاب المشروعات، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع.

وأكد النائب محمد المنزلاوي، أمين المشروعات المركزية، أن الأمانة تستهدف تعزيز دورها في دعم هذا القطاع، باعتباره أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، لما يمثله من أهمية في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص للنمو والتوسع.

مقترح لاستراتيجية وطنية متكاملة

وطرح الاجتماع مقترح إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تستهدف وضع رؤية أكثر شمولاً لدعم أصحاب المشروعات وتعزيز قدرتهم على الاستمرار والتوسع.

كما جرى بحث آليات تطوير العمل خلال المرحلة المقبلة بما يضمن الوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع، وربط المقترحات باحتياجات أصحاب المشروعات على أرض الواقع.

لجنة لدراسة القوانين وإعداد التوصيات

واتفق المشاركون على تشكيل لجنة مصغرة تتولى دراسة القوانين والتشريعات المنظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورصد أبرز التحديات التشريعية، تمهيداً للخروج بمخرجات وتوصيات يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة.

خطة عمل جديدة لدعم أصحاب المشروعات

ويأتي الاجتماع كأولى خطوات الأمانة في تنفيذ خطة عملها عقب التشكيل الجديد، مع التركيز على الملفات الأكثر ارتباطاً باستدامة المشروعات، وفي مقدمتها التمويل والتشريع والتوسع، بما يعزز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أداء دورها في دعم الاقتصاد الوطني.