قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس هيئة النزاهة العراقية: لا خطوط حمراء في حملة مكافحة الفساد
باست الواوا تاني .. هيفاء وهبي تطرح كليبها الجديد نوغا
ترامب: إيران لا تدفع رواتب جنودها.. ومضيق هرمز مفتوح
مسؤول أوروبي : لا مؤشرات على استعداد روسيا لمهاجمة دول الناتو
الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
مختار جمعة : تقاضي الأجر على تعليم القرآن الكريم جائز شرعًا ولا يُنقص من قدر صاحبه
ترامب : مضيق هرمز بات مفتوحا .. و نراقب كل شبر فيه
محمد صلاح أساسيًا مع طرابزون سبور أمام فيرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي
إنذار صيني عاجل .. بحيرة خلف سد منهار في نيبال تهدد مناطق شاسعة بالفيضانات
الأهلي يكشف سبب غياب أفشة عن مباراة زد بالدوري
ردود غاضبة حول قرارات الهيئة في واقعة موظفة تأمينات الهرم
رئيس الموساد السابق يفجر مفاجأة : العقوبات الأمريكية غير كافية لإسقاط النظام الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جسور الثقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بالشرقية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جسور الثقة مع المواطنين، وترسيخ مبدأ الشفافية والمصارحة باعتبارهما أساسًا في بناء الجمهورية الجديدة.


وقال النائب محمد نوح، في تصريحات صحفية له، إن تكليف الرئيس للحكومة بإعداد تقرير شامل حول الإنجازات الفعلية التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل، يمثل خطوة مهمة لتعريف المواطنين بحجم ما تم إنجازه على أرض الواقع، موضحًا أن عرض الإنجازات يجب أن يكون بأسلوب واضح ومبسط يعتمد على الأرقام والبيانات الدقيقة، ويبرز حجم المشروعات وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.

 منصة لعرض قصة نجاح الدولة المصرية خلال السنوات الماضية


وأضاف أن المؤتمر المرتقب يجب أن يكون منصة لعرض قصة نجاح الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، من خلال تقسيم الإنجازات وفق القطاعات المختلفة، مثل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والطاقة، والإسكان، والتنمية المحلية، مع توضيح حجم الاستثمارات التي تم ضخها والعائد والخدمات التي قدمتها هذه المشروعات للمواطنين.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيه الرئيس للحكومة بشأن مراجعة فواتير الكهرباء وتجنب أي تقديرات جزافية يؤكد حرص الدولة على حماية المواطنين وتحقيق العدالة، مشددًا على ضرورة استمرار الرقابة والمتابعة لضمان دقة احتساب الاستهلاك، والتعامل الفوري مع أي شكاوى بما يضمن حقوق المواطنين.


ولفت إلى أهمية توجيهات الرئيس بشأن ضبط الأسواق والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، مؤكدًا أن توفير السلع بأسعار مناسبة وزيادة المعروض يمثلان أدوات رئيسية لمواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، خاصة مع استمرار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.


كما أشاد النائب محمد نوح بتوجيه الرئيس بضرورة المتابعة المستمرة لمدى الالتزام بالعقود المبرمة مع المواطنين في المشروعات العقارية، مؤكدًا أن احترام تعاقدات المواطنين وسرعة تسليم الوحدات في المواعيد المحددة يعزز الثقة بين المواطن والدولة، ويؤكد أن حقوق المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات.


وشدد النائب على أن هذه التوجيهات الرئاسية تمثل خارطة عمل متكاملة للحكومة خلال المرحلة المقبلة، وتؤكد أن الدولة المصرية لا تكتفي بتنفيذ المشروعات، وإنما تحرص على قياس أثرها وعرض نتائجها بشفافية أمام المواطنين، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويكشف حجم الجهود المبذولة لبناء مستقبل أفضل لمصر.

النائب محمد نوح الرئيس المواطنين تعزيز جسور الثقة مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

الواقعة

ولا فيلم أكشن .. مصرع 3 لصوص بالسرقة الهوليوودية في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

علاء ميهوب

خطف عيني.. علاء ميهوب يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

حازم امام

بيتمشى في الملعب.. حازم إمام ينتقد أداء لاعب الزمالك

ترشيحاتنا

الصلاة

زوجي لا يصلي وابني متعلق بالصلاة.. ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب

يوم السرد القرآني

لجمع القلوب حول كتاب الله .. وكيل الأزهر يدعو للمشاركة في يوم السرد القرآني

اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم

سُنة عجيبة عن النبي يغفلها الجميع.. داوم عليها تنجو من الضيق والغرور

بالصور

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد