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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ دعم جهود التنمية وخدمة المواطنين

اجتماع أعضاء البرلمان مع محافظ قنا
اجتماع أعضاء البرلمان مع محافظ قنا
يوسف رجب

بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، عدد من الملفات ذات الأولوية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي وأعضاء البرلمان، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، من بينهم محمد عبد الفتاح آدم، وفتحي قنديل وعلى عبدالقادر، ومصطفى محمود، وطارق عيسى، وأحمد العويضي، ومحمد بنجي، وأحمد عبد السلام الشيخ، أعضاء مجلس النواب، وعبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، حيث ناقش الحضور عدد من الموضوعات المرتبطة بالقطاعات الخدمية والتنموية والاستثمارية بالمحافظة.

كما استعرض محافظ قنا مع النواب، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه المواطنين، والعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات فضلا عن تعزيز فرص الاستثمار، ودعم المشروعات التنموية بما يتوافق مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة القطاعات المختلفة.

وتطرق اللقاء، إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة، ودعم القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، وتعزيز التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يضمن سرعة بحث المطالب والمقترحات والعمل على إيجاد حلول فعالة لها وفقًا للإمكانات المتاحة والقواعد المنظمة.

وفي ختام اللقاء أكد محافظ قنا، أهمية استمرار قنوات التواصل مع ممثلي الجهاز التشريعي، لدعم محاور التنمية وتحفيز الاستثمار مشيدًا بالدور المحوري لأعضاء البرلمان في نقل مطالب المواطنين ومتابعة الملفات التي تمس حياتهم اليومية.

فيما أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن تقديرهم لمحافظ قنا، وأداء الجهاز التنفيذي وما يتحقق من إنجازات ملموسة على المستويين الخدمي والاستثماري، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المشترك وتضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة، واستكمال مسارات التنمية المستدامة التي تلبي طموحات المواطنين وتنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات في مختلف مراكز محافظة قنا.
 



 

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