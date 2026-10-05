موقف ياسر إبراهيم من تجديد عقده والعروض

كشف الإعلامية دينا سليم حقيقة العروض المقدمة إلى ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي خلال الفترة الحالية.

وأوضحت خلال برنامج ستاد المحور أن النادي لم يتلقَ أي عروض رسمية حتى الآن للحصول على خدمات اللاعب، مؤكدًا أن ياسر إبراهيم لا يزال ضمن اهتمامات الأهلي، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن رحيله.

وقالت إن الأهلي، حال تلقيه عرضًا رسميًا يتضمن مقابلًا ماليًا مناسبًا، سيدرس الأمر قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله مع الفريق.

وشددت على أن موقف النادي من ياسر إبراهيم يرتبط بما قد يصل إليه من عروض خلال الفترة المقبلة، في ظل حرص الإدارة على تحقيق أفضل استفادة فنية ومالية من عناصر الفريق.