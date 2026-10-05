قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيمة تقارب 17 مليار دولار.. مصر تمتلك احتياطيات ذهب في 120 موقعا
مقتل 4 أشخاص في ضربة أمريكية على سفينة بالبحر الكاريبي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 – 10 - 2026 والقنوات الناقلة
هل الذكر بالقلب دون تحريك الشفتين له ثواب؟.. الإفتاء تحسم الجدل
رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: حكومة نتنياهو لم تتعلم شيئا من 7 أكتوبر
كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز
هل سنة الفجر واجبة؟.. الإفتاء توضح حكم ركعتي الفجر وفضلها
بمحركات هايبرد.. سعر إم جي HS 2026 في السوق السعودي
السعودية تتعهد بمواصلة دعم الحكومة اليمنية ضد ميليشيا الحوثي
أفضل أدعية الرزق بعد أذان الفجر لتيسير الأمور وجلب الخير والبركة
بسبب سيره عكس الاتجاه.. قائد أتوبيس يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 4 أشخاص في ضربة أمريكية على سفينة بالبحر الكاريبي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربة ضد سفينة يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وفقًا للقيادة الجنوبية الأمريكية.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية إن قوة المهام المشتركة في نصف الكرة الغربي نفذت «ضربة حركية قاتلة» استهدفت سفينة عالية السرعة كانت تعمل على أحد مسارات تهريب المخدرات المعروفة في منطقة البحر الكاريبي.

وأضافت القيادة أن معلومات استخباراتية مؤكدة أظهرت تورط السفينة بشكل نشط في عمليات تهريب المخدرات، ووصفت الأشخاص الذين قُتلوا في الضربة بأنهم «إرهابيو مخدرات».

ونشرت القيادة الجنوبية مقطع فيديو للعملية، يظهر السفينة أثناء تحركها في المياه قبل تعرضها للضربة واشتعالها في انفجار أدى إلى غرقها.

وتأتي الضربة في إطار عمليات أمريكية تستهدف سفنًا تقول واشنطن إنها مرتبطة بشبكات تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، وسط استمرار الحملة العسكرية الأمريكية ضد ما تصفه الإدارة الأمريكية بشبكات «إرهاب المخدرات».

الجيش الأمريكي البحر الكاريبي القيادة الجنوبية الأمريكية تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي منطقة البحر الكاريبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

وزير التربية والتعليم

للمعلمين المحالين للمعاش.. خطوات وإجراءات الاعتذار عن الاستمرار بالخدمة

اسعار السبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة 5 جرام الآن.. أسعار السبائك الذهب اليوم كل الأوزان

حسام حسن

نجم الأهلي: حذرت حسام حسن من خطورة السوشيال على علاقته بـ محمد صلاح

فاتورة الكهرباء

زيادة 7% على فاتورة الكهرباء.. حالة واحدة ترفع قيمة المستحقات

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يلتقي أهالي «مساكن الوفاء» ويستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ويوجه بسرعة التعامل معها

بورسعيد.. أعمال تركيب 200 كشاف جديد بأرض العزب ومساكن الوفاء

جهود

ضبط سيارة محملة بمواد بترولية مهربة فى أسوان

جانب من الاجتماع

لاشين يشيد بمشروع المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة

بالصور

محمد حماقي يشعل الإسكندرية بأضخم حفل جامعي.. و"سمعوني" يواصل تصدر المنصات العالمية في 2026

محمد حماقى
محمد حماقى
محمد حماقى

وفاة ساس جوردان نجمة الروك الكندية عن 65 عامًا.. صاحبة «Make You a Believer»

ساس جوردان
ساس جوردان
ساس جوردان

فيديو

لما جبريل

لما جبريل عن أزمة مصرية وزوجها الصيني: لا للتعميم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد