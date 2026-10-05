مقتل 4 أشخاص في ضربة أمريكية على سفينة بالبحر الكاريبي

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربة ضد سفينة يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وفقًا للقيادة الجنوبية الأمريكية.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية إن قوة المهام المشتركة في نصف الكرة الغربي نفذت «ضربة حركية قاتلة» استهدفت سفينة عالية السرعة كانت تعمل على أحد مسارات تهريب المخدرات المعروفة في منطقة البحر الكاريبي.

وأضافت القيادة أن معلومات استخباراتية مؤكدة أظهرت تورط السفينة بشكل نشط في عمليات تهريب المخدرات، ووصفت الأشخاص الذين قُتلوا في الضربة بأنهم «إرهابيو مخدرات».

ونشرت القيادة الجنوبية مقطع فيديو للعملية، يظهر السفينة أثناء تحركها في المياه قبل تعرضها للضربة واشتعالها في انفجار أدى إلى غرقها.

وتأتي الضربة في إطار عمليات أمريكية تستهدف سفنًا تقول واشنطن إنها مرتبطة بشبكات تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، وسط استمرار الحملة العسكرية الأمريكية ضد ما تصفه الإدارة الأمريكية بشبكات «إرهاب المخدرات».