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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال ينفذ 63 ألف هجوم على الفلسطينيين في الضفة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قالت لجنة مقاومة الاستيطان والجدار، الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ 62916 هجوماً ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت اللجنة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت 48174 هجوماً، بينما نفذ المحتلون الإسرائيليون 14742 هجوماً آخر، مشيرة إلى أن محافظة الخليل سجلت أعلى عدد من الهجمات بواقع 10840 هجمة، تلتها رام الله والبيرة بـ10594 هجمة، ثم نابلس بـ10261 هجمة.

وبحسب التقرير، أسفرت هجمات الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 66 فلسطينياً خلال الفترة نفسها، فيما وثقت اللجنة 1182 حريقاً استهدفت الأراضي والممتلكات الفلسطينية.

كما سجل التقرير اقتلاع أو إتلاف 147111 شجرة، من بينها أكثر من 100 ألف شجرة زيتون، إلى جانب محاولات المحتلين الإسرائيليين إنشاء 211 بؤرة استيطانية رعوية جديدة، بينما وصلت الهجمات إلى 376 قرية ومجتمعاً فلسطينياً.

وفي ما يتعلق بعمليات الهدم، أفادت اللجنة بأن السلطات الإسرائيلية نفذت 1814 عملية هدم طالت 5059 مبنى، من بينها 1894 منزلاً مأهولاً.

وأضاف التقرير، أن نحو 64200 دونم من الأراضي الفلسطينية جرى الاستيلاء عليها من خلال أوامر عسكرية وإعلانات «أراضي دولة»، ووصفت اللجنة معدل المصادرة بأنه الأعلى منذ ثلاثة عقود.

وذكر التقرير أيضاً أنه تم وضع 415 خطة لإنشاء مستوطنات إسرائيلية غير شرعية، تضم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

كما أصدرت السلطات الإسرائيلية 97 مناقصة لـ15760 وحدة استيطانية إضافية، من بينها وحدات في منطقة E1 شرق القدس.

وقالت المفوضية، إن هذه الإجراءات باتت مصحوبة بشكل متزايد بتشريعات تهدف إلى فرض «الضم الفعلي»، داعية إلى اتخاذ إجراءات دولية لوقف التوسع غير القانوني للمستوطنات ومحاسبة المسؤولين عنها.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين لجنة مقاومة الاستيطان والجدار الضفة الغربية المحتلة إسرائيل

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