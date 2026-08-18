نائب محافظ قنا يسلم شهادات تخرج للمشاركين فى برنامج تدريب الطاقة المتجددة

سلم الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، شهادات تخرج المشاركين في برنامج التدريب على الطاقة المتجددة، في إطار البرامج التدريبية بين معهد تكنولوجيا المعلومات ومركز تدريب علوم الحاسب الآلي بالمحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمتخصصين في مجالات البيئة والمشروعات والتدريب.



كما شهد الحضور مناقشة مشروعات الخريجين، والتي تضمنت نماذج لأربعة مشروعات خضراء ذكية في ضوء مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، مستعرضين الأفكار وآليات تنفيذها، ودورها في تحقيق الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز الحلول التكنولوجية الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأكد نائب محافظ قنا، ضرورة ربط المشاريع المقدمة بكلية الزراعة لضمان التكامل في تنفيذ المشروع على أرض الواقع، والاستفادة من الخبرات العلمية والتطبيقية المتخصصة، بما يسهم في تحويل الأفكار والمشروعات من نماذج تدريبية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والاستدامة، مشيراً إلى أهمية تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات التكنولوجية الحديثة التي تمكنهم من تنفيذ مشروعات مبتكرة تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

فيما أشاد الحضور، بمستوى المشروعات المقدمة، مؤكدين أهمية استمرار برامج التدريب والتأهيل التي تفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب، وتدعم تنفيذ مشروعات مبتكرة تخدم أهداف التنمية المستدامة بمحافظة قنا.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد نصر، مستشار المحافظ للبيئة، ومحمود العماري، مدير المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، والعميد علي كمال، مدير برنامج التدريب المكثف بالمحافظات بمعهد تكنولوجيا المعلومات، ومحمود عبد الخالق، مدير تدريب معهد تكنولوجيا المعلومات بقنا، وعبد الرحيم يوسف، مستشار المحافظ للمعلومات، وعمار شاهين، مدير البرامج التدريبية بالبرنامج المكثف، والكيميائية أماني صلاح، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وحنان صابر، مدير مركز التدريب.

