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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عمرو دياب يحيي ليلة أسطورية في إسطنبول وحضور جماهيري كبير في أول حفلاته بتركيا

عمرو دياب
عمرو دياب
محمد سعيد

في ليلة استثنائية حملت الكثير من الحماس والتفاعل، أحيا النجم عمرو دياب أمس أول حفل غنائي له في تركيا، بمدينة إسطنبول، وسط حضور جماهيري غفير وغير مسبوق، في ليلة تحولت إلى احتفال كبير بنجم عربي استطاع أن يعبر بأغنياته حدود المنطقة ويصل بجمهوره إلى مختلف أنحاء العالم.

وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث احتشد الآلاف من محبي عمرو دياب للاستمتاع بأشهر أغنياته، في أجواء استثنائية عكست حجم الشعبية التي يحظى بها النجم الكبير، سواء بين أبناء الجالية العربية أو الجمهور التركي والجمهور من مختلف الجنسيات.

حفل عمرو دياب 

وافتتح عمرو دياب حفله بأغنية «يا أنا يا لأ»، قبل أن ينتقل إلى واحدة من أبرز أغنياته الحديثة «لولا البنات»، ثم «بابا» و«قصاد عيني»، ليواصل بعدها مع الجمهور رحلة طويلة عبر مجموعة من أشهر أغنياته التي شكلت جزءًا أساسيًا من ذاكرة الموسيقى العربية.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أغنياته التاريخية، من بينها «نور العين» و«قمرين» و«العالم الله»، وسط تفاعل جماهيري كبير، قبل أن يشعل أجواء الحفل بأغنية «الحظ» ثم «برج الحوت».

وتواصلت حالة التفاعل مع «تملي معاك»، التي تحولت إلى واحدة من أبرز لحظات الحفل، وردد الجمهور كلماتها مع عمرو دياب، في مشهد يؤكد قدرة أغانيه على تجاوز حاجز اللغة والوصول إلى جمهور متنوع في مختلف أنحاء العالم.

كما قدم عمرو دياب «وياه» و«خطفوني» و«قمر» و«وغلاوتك»، و «ولا على باله»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ظل حاضرًا ومشاركًا حتى اللحظات الأخيرة.

وتأتي أولى حفلات عمرو دياب في تركيا امتدادًا لمسيرة دولية طويلة، شهدت حفلات ناجحة في العديد من العواصم والمدن حول العالم، ليضيف إسطنبول إلى قائمة المدن التي شهدت حضورًا جماهيريًا لافتًا للنجم المصري.

ويواصل عمرو دياب في الوقت نفسه كتابة أرقام جديدة في مسيرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود، بعدما احتفى مؤخرًا بتحقيق رقم قياسي جديد موثق في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بالتعاون مع بيلبورد، بعد تصدره قائمة بيلبورد عربية ١٠٠ فنان لمدة 69 أسبوعًا في المركز الأول.

عمرو دياب حفل عمرو دياب أغاني عمرو دياب تركيا إسطنبول

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عمرو دياب يحيي ليلة أسطورية في إسطنبول وحضور جماهيري كبير في أول حفلاته بتركيا

عمرو دياب
عمرو دياب
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