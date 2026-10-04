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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرح الموجي تساند أحمد جمال بعد انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: أنت مكسب لأي مكان

أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي
يمنى عبد الظاهر

حرصت الفنانة فرح الموجي على مساندة زوجها الفنان أحمد جمال، عقب قراره الانسحاب من المشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، معربة عن اعتزازها بموهبته ومكانته الفنية، ومؤكدة أن غيابه يمثل خسارة للمهرجان.

ووجهت فرح الموجي رسالة إلى أحمد جمال، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، أشادت خلالها بما يقدمه من فن، قائلة: «حبيبي إنت مش محتاج تقول، كل الناس عارفة قيمتك كفنان ومحدش يقدر يختلف على حجم موهبتك وفنك اللي فعلًا بقوا نادرين دلوقتي، إنت مكسب لأي مكان وعدم وجودك هو اللي خسارة للمهرجان والله».

كان الفنان أحمد جمال أعلن اعتذاره عن المشاركة في الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، موضحًا أن قراره جاء بعد تصريحات وصف فيها مشاركته بالمهرجان بأنها «مجاملة» بسبب صلة النسب التي تجمعه بالمايسترو الدكتور محمد الموجي، مدير المهرجان، كونه والد زوجته فرح الموجي.

ونشر أحمد جمال بيانًا، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله مشاركاته السابقة في فعاليات دار الأوبرا المصرية، مؤكدًا أنه شارك في مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القلعة ومهرجان الإسكندرية الصيفي وحفلات المسرح الروماني بالإسكندرية منذ بداية مشواره الفني عام 2013.

الفنانة فرح الموجي الفنان أحمد جمال مهرجان الموسيقى العربية مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الدكتور محمد الموجي

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