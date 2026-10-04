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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نادية الجندي تكشف سر جمالها وحقيقة اعتزالها الفن.. وتروي ذكريات الطفولة: «كان بيقولولي في المدرسة هتبقى نجمة» | خاص

النجمة نادية الجندي
النجمة نادية الجندي
أوركيد سامي

تظل النجمة نادية الجندي واحدة من أبرز نجمات السينما  و الدراما المصرية والعربية، بعد ما قدمت على مدار مشوارها الفني الطويل مجموعة كبيرة من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا، وناقشت من خلالها العديد من القضايا والموضوعات المهمة، لتصبح واحدة من النجمات اللاتي ارتبط اسمهن بجمهور واسع في مصر والوطن العربي والعالم كله، وتحمل عن جدارة لقب «نجمة الجماهير».

وفي حوار خاص لـ«صدى البلد»، تحدثت النجمة نادية الجندي عن عدد من التفاصيل الخاصة بمشوارها الفني، وكشفت سر جمالها وتألقها، كما عبرت عن سعادتها بتكريمها في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، مؤكدة أن التكريم يمثل للفنان تقديرًا لمشواره وما قدمه طوال سنوات عمله.

كما ردّت نادية الجندي على الشائعات التي تردّدت خلال الفترة الماضية بشأن اعتزالها الفن، موضحة حقيقة عدم تقديمها أعمالًا كثيرة في الفترة الحالية، وكشفت عن استعدادها لمفاجأة الجمهور خلال الفترة المقبلة، إلى جانب حديثها عن بداياتها الفنية وذكرياتها مع والدها، والأدوار التي تحب تقديمها، وما أخذته منها الشهرة.

 ما سر جمالك وتألقك المستمر؟

سر جمالي في حب الجمهور، لأن حب الجمهور للفنان هو أهم شيء، وهو الذي يمنحه الطاقة والاستمرار، وأنا أقدر جدًا حب الجمهور لي.

 كيف استقبلتِ تكريمك في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية؟

أنا سعيدة جدًا بالتكريم في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، لأن التكريم بالنسبة للفنان يمثل تقديرًا لمشواره الفني، والمشوار الفني الصعب الذي مررت به لم يذهب هدرًا، وله مقابل.

والمقابل هو حب الجمهور، والتكريم يساعد الفنان ويشعره بالتقدير وحب الجمهور له، وهذا شيء يسعدني جدًا.

تردّدت شائعات حول اعتزالك الفن.. ما حقيقة الأمر؟

أنا ما اعتزلتش الفن، ولم أعتزل الفن، وكل ما في الأمر أنني ممكن ما أقدمش أعمالًا كثيرة في الفترة الحالية، لأنني أركز جدًا في اختيار أعمالي، وأحترم الجمهور دائمًا في اختيار أعمالي.

وأنا لا أحب أن أقدم أي عمل لمجرد الظهور، ولكن المهم بالنسبة لي أن يكون العمل جيدًا ويليق بالجمهور الذي أحبني ودعمني طوال مشواري الفني.

هل تستعدين لتقديم أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة؟

إن شاء الله، أنا بقرأ أكتر من عمل، وهفاجئ الجمهور خلال الفترة القادمة.

هل كنتِ تتوقعين أن تصبحي يومًا «نجمة الجماهير»؟

أيوة، كنت متوقعة إن أنا في يوم من الأيام أبقى نجمة، وكنت بمثل من وأنا صغيرة في المدرسة، والتمثيل كان موجودًا في حياتي منذ طفولتي.

و كنت  بيمثل في المدرسة، وكان دائمًا بيقولي: « هتبقى نجمة»، وده كان شيء بيسعدني ويشجعني جدًا، لأنني كنت أحب التمثيل منذ صغري و تمازج مذيعة صدي البلد انتي شوفتي صورتي و انا صغيرة كانوا يقولون البنت دي هتبقي نجمة

 ما الأدوار التي تحبين تقديمها؟

أنا قدمت العديد من الأدوار القوية، وشخصية المرأة القوية في العديد من الموضوعات، وأحب تقديم الشخصيات التي يكون لها تأثير وتكون مختلفة عن الأعمال التي قدمتها من قبل.

ماذا أخذت منكِ الشهرة؟

الشهرة أخدت مني كل حياتي، وأنا أديت للفن كل حياتي، أنا بعشق الفن من طفولتي وأديت له كل حاجة.

الفن بالنسبة لي مش مجرد مهنة، ولكنه حياتي وشغفي منذ الطفولة، وعشت سنوات طويلة من عمري وأنا أقدم كل ما أستطيع من أجل الفن والجمهور.

النجمة نادية الجندي اخبار الفن نجوم الفن

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