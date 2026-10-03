10 مساحات فنية تحتضن فعاليات الدورة الـ14 من «دي-كاف» بالقاهرة والإسكندرية

تستعد فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف» للانطلاق في الفترة من 11 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026، عبر برنامج فني متنوع تحتضنه 10 مساحات فنية وثقافية في القاهرة والإسكندرية، بما يعكس توجه المهرجان إلى توسيع نطاق عروضه وفتح مساحات جديدة للتفاعل بين الفنانين والجمهور.



وتشمل الفعاليات عروضًا أدائية ومسرحية وراقصة، ومعارض للفنون البصرية والكوميكس، وورشًا فنية وفعاليات سينمائية وموسيقية ونقاشية.



وتستضيف «فيلا فيوليت» معرض «مشاهد طبيعية» للفنانة المصرية نرمين الأنصاري، بالتعاون مع قاعة مشربية للفن المعاصر، ويقام المعرض في فيوليت حتى 5 نوفمبر، بينما يستمر في مشربية حتى 12 نوفمبر.



وتحتضن «ساحة روابط للفنون» مجموعة من أبرز العروض، بينها «الحزن يخيم عليّ» و«بلا أجنحة»، إلى جانب «ك ل ا ش ي ء»، و«ثلاثة فصول وجسد»، و«بطن السكينة»، بالإضافة إلى «سجل» وفعالية «مصنع الدراماتورج» وفعالية خاصة للمركز الثقافي النمساوي.



وتستضيف «عمارة الشوربجي» معرض الكوميكس «كلما عبرنا!» خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، إلى جانب ورشة للقصص المصورة، فيما تستضيف «فيلا فيكتوريا» ورشة «كيف نقرأ الغرفة» للفنان المجري إيمرفاس، قبل تقديم عرض «قراءة الغرفة» يومي 16 و17 أكتوبر.



ويقدم «ستوديو عماد الدين» ورشة «كيف تدخل سوق الفنون الأدائية الدولي» التي يقدمها أليخاندرو دي لوس سانتوس بيريز من إسبانيا، إلى جانب ورشة للفنانة النمساوية تونيكا هانتر.

ويشارك المركز الثقافي الفرنسي في البرنامج من خلال حلقة نقاشية حول سرد فلسطين والذاكرة، وعروض سينمائية ونقاشية، إلى جانب أمسية موسيقية بعنوان «فرينش تاتش – ما بين وماهوم».



كما يستضيف مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية عرضي «بلا أجنحة» و«الحزن يخيم عليّ» يوم 16 أكتوبر، بينما تقدم قاعة عرض ليجاسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة فيلم «سبع وفيات» للفنانة الصربية مارينا أبراموفيتش يوم 30 أكتوبر.



ويحتضن «صوبا آرت هب» معرض «نباتات الزمالك الليلية» للفنان الإيطالي جاكوبو فالنتيني، فيما يستضيف «بيت طولون» معرض «الجامع الطولوني» للفنان المصري أيمن خوري.



ويقدم «دي-كاف» من خلال هذه الدورة برنامجًا متعدد الفنون يجمع الفنانين المصريين والعرب والدوليين، ويتيح للجمهور اختبار تجارب معاصرة متنوعة في عدد من المواقع الثقافية والفنية بالقاهرة.