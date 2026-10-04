استبعاد الحريف.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره جنوب إفريقيا، بقيادة المدرب بيتسو موسيماني، في مباراة ودية تجمع المنتخبين على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي، حيث يخوض منتخب مصر المباراة بقيادة حسام حسن، بعدما حقق الفوز على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، بينما يدخل منتخب جنوب إفريقيا اللقاء بعدما اكتسح إريتريا بالنتيجة نفسها.

استعدادات منتخب مصر لمواجهة جنوب إفريقيا

كان منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، قد اختتم مرانه أمس على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة جنوب إفريقيا الودية، حيث قرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد لاعب جديد من مباراة جنوب إفريقيا، الودية، في ختام المعسكر الذي انطلق في سبتمبر.

موسيماني وحسام حسن

وفضل الجهاز الفني للمنتخب، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، إراحة هيثم حسن من مباراة الغد أمام جنوب إفريقيا، ليغيب عن اللقاء، إلى جانب محمد صلاح ومحمد عبدالمنعم.

هيثم حسن

في المقابل، يسعى منتخب جنوب أفريقيا بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، إلى الفوز على الفراعنة، حيث خاض لقائين في التصفيات الأفريقية أيضًا فاز على غينيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، ثم حقق فوزًا ساحقًا على إريتريا بخماسية في الجولة الثانية.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة مصر وجنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد الموافق 4 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الجهاز الفني للفراعنة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المباراة وتجربة طرق لعب جديدة.

عمر مرموش

ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا بث مباشر، عن طريق شبكة قنوات أون سبورت، وبالتحديد على قناة on sports 1 hd، على أن يسبق اللقاء استديو تحليلي يضم النجوم القدامي للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة سواء تشكيل منتخب مصر أو مشوار الفراعنة فى تصفيات كاس الأمم الافريقية 2027.

ملامح تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حسام عبدالمجيد - كريم حافظ.

منتخب مصر

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش - هيثم حسن - مصطفى زيكو.