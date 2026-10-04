صادرات مصر من الخضروات المجمدة تسجل 207 ملايين دولار خلال 2025

حققت صادرات مصر من الخضروات المجمدة، باستثناء البطاطس والخضروات البقولية والسبانخ وسبانخ نيوزيلندا وسبانخ الأوراش والذرة الحلوة، غير المطهية أو المطهية بالبخار أو بالسلق في الماء، والمدرجة تحت البند الجمركي 071080، أداءً تصديريًا قويًا خلال عام 2025، بدعم من استمرار نمو الصادرات خلال السنوات الأخيرة.

207 ملايين دولار قيمة صادرات الخضروات المجمدة في 2025

بلغت قيمة صادرات مصر من هذه الفئة من الخضروات المجمدة نحو 207 ملايين دولار خلال عام 2025، بإجمالي حجم صادرات سجل نحو 171 ألف طن.

واحتلت مصر المركز الثامن عالميًا بين الدول المصدرة للمنتجات المدرجة تحت البند الجمركي 071080، بحصة بلغت نحو 4% من إجمالي الصادرات العالمية لهذه المنتجات.

15% نموًا سنويًا مركبًا في صادرات الخضروات المجمدة

أظهر أداء صادرات الخضروات المجمدة استمرارًا في تحقيق معدلات نمو قوية، حيث سجلت قيمة الصادرات معدل نمو سنوي مركب بلغ 15% خلال الفترة من 2020 إلى 2025.

كما سجل حجم الصادرات معدل نمو سنوي مركب بلغ 15% خلال الفترة نفسها، بما يعكس تطور القدرة التصديرية لمصر في هذا القطاع.

وواصلت الصادرات مسارها الإيجابي خلال عام 2025، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 3% مقارنة بعام 2024.

السعودية تتصدر الأسواق المستقبلة للخضروات المجمدة المصرية

اتسمت خريطة الأسواق التصديرية للخضروات المجمدة المصرية بالتنوع، مع امتداد أهم الوجهات بين الأسواق العربية والأمريكية والأوروبية.

وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من هذه المنتجات خلال عام 2025، بقيمة بلغت نحو 32 مليون دولار، تمثل 16% من إجمالي صادرات مصر من المنتج.

الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وروسيا ضمن أبرز الأسواق

جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات مصرية بلغت نحو 30 مليون دولار، بما يمثل 15% من إجمالي صادرات المنتج.

وحلت إيطاليا في المركز الثالث بقيمة بلغت نحو 19 مليون دولار، بحصة 9%، تلتها إسبانيا بقيمة 13 مليون دولار، تمثل نحو 6%، ثم روسيا بقيمة بلغت نحو 11 مليون دولار، بحصة 5%.

105 ملايين دولار صادرات مصر لأكبر 5 أسواق

استحوذت الأسواق الخمسة الرئيسية على صادرات مصر من الخضروات المجمدة على نحو 105 ملايين دولار خلال عام 2025، بما يمثل حوالي 51% من إجمالي صادرات المنتج.

وتوزعت النسبة المتبقية من الصادرات على مجموعة واسعة من الأسواق، بما يعكس تنوع قاعدة الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية.

ويشير هذا التوزيع الجغرافي إلى وجود قاعدة تصديرية متنوعة نسبيًا، بالتوازي مع استمرار نمو قيمة وحجم الصادرات خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز فرص التوسع في الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة أمام الخضروات المجمدة المصرية.

المصدر: المجلس التصديري للصناعات الغذائية