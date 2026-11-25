أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن استهداف قدرات تشغيلية في ميناء الحديدة.

وأضافت قيادة القوات المشتركة للتحالف أنها دمّرت عددًا من الأهداف في محافظتي صعدة وعمران.

وقبل قليل، أفادت قناة العربية السعودية عن سماع دوي انفجارات في ميناء الحديدة.

التحالف يطلب من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة

وطلبت قيادة القوات المشتركة للتحالف، مساء الثلاثاء، من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة.

ونشر المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، خارطة توضيحية للموقع، وذلك في منشور على منصة "إكس".

الجيش اليمني: 697 عملية ضمن “فجر اليمن”

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن الجيش، بإسناد من المقاومة الشعبية، نفذ خلال الساعات الماضية 697 عملية استهداف ضد الحوثيين ضمن عملية "فجر اليمن".

وتوزعت العمليات بين 17 غارة جوية، و620 استهدافاً بمدفعية الميدان، و32 بالطائرات المسيّرة، و28 بالراجمات.

استهداف مواقع وتحصينات ومخازن أسلحة

وأضاف أن العمليات طالت مواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتحصيناتهم وآلياتهم ومخازن أسلحتهم.

تحييد 97 عنصراً وتدمير 76 آلية

وأسفرت العمليات عن "تحييد" 97 من قيادات الجماعة وعناصرها، وتدمير وإعطاب 76 آلية ووسيلة قتالية.