كشفت صحيفة "هارتس" العبرية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنفق 113 ألف دولار من أموال الدولة على الملابس والأحذية وتصفيف الشعر خلال سبع سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل سمحت منذ عام 2023 لرئيس الوزراء بإنفاق ما يصل إلى 24 ألف دولار سنويًا على "المظهر الشخصي"، وهو مبلغ مرتبط بمؤشر أسعار المستهلك.

وأشارت "هارتس" إلى أن فاتورة نتنياهو لتصفيف الشعر والمكياج كانت أكبر بـ 32 مرة من فاتورة نفتالي بينيت عندما كان رئيسًا للوزراء.

إسرائيل تنفق 470 ألف دولار على شعر رؤساء الوزراء ومكياجهم منذ 2019

وفي تقرير سابق في سبتمبر الماضي، كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إنفاق نحو 470 ألف دولار أمريكي على تصفيف الشعر والمكياج والتمثيل الرسمي لرؤساء الوزراء، خلال الفترة من أوائل عام 2019 حتى أغسطس 2026.

وأنفقت إسرائيل ما يقارب 470 ألف دولار على تجهيز رؤساء الوزراء وتمثيلهم خلال الفترة من 2019 إلى 2026، وتحملت عائلة نتنياهو نحو 90% من هذه التكاليف، حيث تجاوزت فترة رئاسة نتنياهو للوزراء فترات أسلافه بكثير.

كشف بعد معركة قضائية

وتم الكشف عن تفاصيل الإنفاق بناءً على طلب بموجب قانون حرية المعلومات، قدمته المحامية يارا وينكلر-شاليت في ديسمبر 2025 نيابةً عن حركة حرية المعلومات، وذلك بعد أشهر من المقاومة القانونية من جانب السلطات الحكومية بشأن الإفصاح عن سجلات مفصلة للإنفاق العام.

عائلة نتنياهو تستحوذ على 90% من نفقات التجميل

وبحسب السجلات التي نشرها مكتب رئيس الوزراء، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو شكّلا ما يقرب من 90% من جميع نفقات تصفيف الشعر والمكياج التي تم تكبدها خلال فترة السنوات السبع.

ذروة الإنفاق في عهد نتنياهو

وبلغ الإنفاق ذروته خلال فترة حكم نتنياهو، حيث وصلت نفقات التجميل إلى حوالي 111 ألف دولار في عام 2025، وذلك عقب إنفاق سنوي كبير آخر بلغ حوالي 103 آلاف دولار في عام 2023، وفقًا للأرقام المعلنة.