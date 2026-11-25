كشف الإعلامي خالد الغندور عن مصدر داخل النادي الأهلي أن المغربي الحسين عموتة رفض فكرة التنازل عن جزء من مستحقاته المالية لدى النادي، وتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة، هو وأفراد الجهاز الفني المعاون له، دون إجراء أي تخفيضات.

وأضاف “الغندور” خلال تصريحاته لبرنامجه "ستاد المحور" أن مستحقات “عموتة” والجهاز الفني بالكامل تبلغ 435 ألف دولار، وهي قيمة رواتب 3 أشهر، حيث يتمسك المدرب المغربي بالحصول على المبلغ كاملًا، رافضًا أي محاولات لتسوية المستحقات من خلال التنازل عن جزء منها.