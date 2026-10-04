156 ألف طن صادرات غذائية و61 حملة على المنشآت السياحية.. أبرز نتائج رقابة سلامة الغذاء خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ37 لعام 2026، عن الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2026، مستعرضًا أبرز جهود الهيئة في الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، ودعم الصادرات والواردات، وتعزيز منظومة سلامة الغذاء بمختلف المحافظات.

وشهد الأسبوع تنفيذ مئات الحملات والزيارات التفتيشية، إلى جانب تسجيل منشآت غذائية جديدة، وفحص الرسائل الغذائية المصدرة والواردة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.

156 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع

بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 3810 رسائل، بإجمالي 156 ألف طن، صادرة عن 1340 شركة مصدرة، وشملت نحو 710 أصناف من المنتجات الغذائية، من بينها الخضراوات والدرنات، والفواكه، ومحضرات الخضر والفاكهة المحفوظة، والدقيق ومنتجات الحبوب، إلى جانب منتجات غذائية متنوعة.

وبلغ عدد أصناف الخضراوات المصدرة 32 صنفًا بإجمالي 36 ألف طن، تصدرتها البطاطا بنحو 10 آلاف طن، تلاها البصل بـ8 آلاف طن، ثم الفاصوليا بـ5 آلاف طن.

كما بلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 23 صنفًا بإجمالي 27 ألف طن، تصدرتها الفراولة بـ9 آلاف طن، ثم الرمان بـ7 آلاف طن، والمانجو بـ6 آلاف طن.

وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع، تلتها السودان وإيطاليا والولايات المتحدة والبرازيل، من بين 150 دولة مستوردة.

واحتل ميناء دمياط المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 588 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ576 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ556 رسالة.

وأصدرت الهيئة 1300 شهادة صحية للتصدير، وفقًا للآلية المعتمدة لضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

120 ألف طن واردات غذائية إلى السوق المصري

بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى مصر 1544 رسالة بإجمالي نحو 120 ألف طن، مستوردة من 765 شركة، وتنوعت بين الزيوت والقمح وفول الصويا والتفاح الطازج.

وتصدرت إندونيسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها أوكرانيا والولايات المتحدة والصين والهند، من بين 81 دولة مصدرة للمنتجات الغذائية إلى السوق المصري.

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الواردة بإجمالي 510 رسائل، يليه ميناء بورسعيد بـ225 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ212 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 984 رسالة غذائية تحت التحفظ، إلى جانب 340 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، كما تم تحرير محاضر إثبات حالة لـ86 رسالة تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات، وإصدار تراخيص استيراد لـ55 مستوردًا.

3292 منشأة غذائية تحت الرقابة خلال أسبوع

نفذت الهيئة حملاتها الرقابية على الأغذية المتداولة بالسوق المحلي في 216 مركزًا وحيًا من خلال 30 فرعًا تابعًا لها، حيث تم توجيه 1124 مأمورية رقابية شملت المرور على 3292 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 61 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.

كما نفذت الهيئة 1182 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، فضلًا عن مأموريات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ومديريتي التموين والطب البيطري بالقاهرة، استهدفت 34 منشأة غذائية.

61 زيارة تفتيشية للمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية

كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية حملاتها الميدانية، حيث نفذت 61 زيارة تفتيشية شملت المطاعم والفنادق، ومراجعة التراخيص والاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وشملت الزيارات محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومرسى مطروح والإسماعيلية والسويس والفيوم والمنيا وجنوب سيناء.

كما نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 جولة رقابية في القاهرة وسوهاج والدقهلية والمنوفية وقنا ومرسى مطروح، أسفرت عن تسجيل 5 عربات طعام وإصدار شهادات مؤقتة لها.

ضبط 996 كجم داخل منشأة ببني سويف تصنع حبيبات تحاكي الفلفل الأسود

نفذ فرع الهيئة بمحافظة بني سويف حملة تفتيشية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، أسفرت عن ضبط منشأة غذائية تعمل دون ترخيص، وتقوم بتصنيع حبيبات كروية من العجين وصبغها بألوان صناعية سوداء لإضفاء مظهر مماثل للفلفل الأسود وتداولها على نحو يمثل غشًا وتدليسًا على المستهلكين.

وكشفت الحملة عن استخدام الدقيق المدعم في عملية التصنيع، حيث تم ضبط والتحفظ على كميات كبيرة من مستلزمات وخامات التصنيع والمنتج النهائي بإجمالي يقترب من طن، بلغ 996 كجم.

وتم تحرير محضر لعدم الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وآخر بشأن الغش التجاري واستخدام منتجات مدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط كميات كبيرة من الأغذية المخالفة في المحافظات

شهدت الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة أو مجهولة المصدر في عدد من المحافظات.

وفي الغربية، تم ضبط 6 أطنان من الزيوت مجهولة المصدر، و4150 عبوة عصير يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب طن و340 كجم من اللانشون، و8 أطنان من الصلصة، و8 أطنان و150 كجم من المخللات، و175 كجم من الرنجة، وجميعها مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي كفر الشيخ، تم ضبط والتحفظ على 18 طنًا و220 كجم من المواد الغذائية المتنوعة التي ظهرت عليها علامات فساد وتغير في خواصها الطبيعية، شملت اللحوم والملح والثلج والأسماك.

كما أسفرت الحملات في الفيوم عن ضبط 17 طنًا و228 كجم من الأجبان المخزنة في ظروف حفظ غير مناسبة، مع وجود مظاهر صدأ وتلف وآثار قوارض على العبوات، إلى جانب ضبط 968 كجم من المنتجات الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي الدقهلية، تم التحفظ على 2 طن و406 كجم من المواد الغذائية المتنوعة مجهولة المصدر، وإعدام 112 كجم من المواد التي ظهرت عليها علامات تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم في الأقصر وقنا إعدام 145 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 145 كجم أخرى طرأ عليها تغير في خواصها الطبيعية.

وفي المنيا، تم ضبط 317 كجم من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إلى جانب منتجات أخرى طرأ عليها تغير في خواصها الطبيعية.

17 حملة تفتيشية في بورسعيد وضبط أغذية بسبب سوء التخزين

نفذ فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد 17 حملة تفتيشية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وحيي المناخ وبورفؤاد، شملت المرور على 93 منشأة غذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 167 كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للتداول نتيجة سوء التخزين.

كما نفذ فرع الهيئة بمدينة بدر حملتين تفتيشيتين شملتا 9 منشآت غذائية، أسفرتا عن ضبط 891 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام كميات أخرى من الأغذية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وتحرير 4 محاضر تحفظ.

1782 مخزنًا مسجلًا لدى هيئة سلامة الغذاء

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 58 مأمورية تحفظ شملت المرور على 83 منشأة غذائية، إلى جانب التحفظ على 122 رسالة غذائية واردة، والاستمرار في التحفظ على 32 رسالة مرفوضة معمليًا.

كما أعادت الهيئة تصدير 4 رسائل مرفوضة، في إطار الحفاظ على السعة التخزينية ومنع تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ.

ونفذت الإدارة 36 مأمورية رقابية على المنشآت التخزينية في القاهرة والجيزة والبحر الأحمر والغربية والشرقية والمنوفية والفيوم والدقهلية ودمياط والإسماعيلية والإسكندرية.

وارتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1782 مخزنًا.

441 منشأة غذائية تحت التفتيش بسبب شكاوى المواطنين

استقبلت الهيئة خلال الأسبوع 160 شكوى من جهات وقنوات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني، والخط الساخن.

ونفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 441 منشأة غذائية في الإسكندرية والدقهلية والغربية والمنوفية والبحر الأحمر وبورسعيد ومدينة العبور، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق المنشآت التي تم رصد مخالفات بها تؤثر على سلامة الغذاء.

وأكدت الهيئة أهمية الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو الخط الساخن 16528، أو الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم 01555771100 اتصال أو واتس آب، أو الخط الساخن 19565، أو البريد الإلكتروني [email protected].

تسجيل 85918 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي

شهد الأسبوع تسجيل 475 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 618 معاينة على مستوى الجمهورية.

واستوفت 392 منشأة اشتراطات التسجيل، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 85918 منشأة.

كما واصلت الهيئة جهودها في قطاع الألبان، حيث نفذت 4 مأموريات تفتيشية على المحالب و12 مأمورية على مراكز تجميع الألبان في عدد من المحافظات ذات الكثافة الإنتاجية المرتفعة.

تسجيل 71 منتج مكملات غذائية وفحص 363 منتجًا جديدًا

واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها لدعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم تسجيل 71 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 363 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 3 مأموريات رقابية، واعتماد 14 شركة عاملة في القطاع.

كما أصدرت الإدارة شهادتي بيع حر و90 موافقة إعلانية خلال الأسبوع.

934 منشأة مسجلة لتصنيع المواد الملامسة للغذاء

نفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 14 مأمورية رقابية على منشآت التصنيع في القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والفيوم وبني سويف.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع 934 منشأة.

كما نفذت الإدارة العامة للمجازر 12 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب 87 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني.

وأصدرت الإدارة 12 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير.

837 منشأة مسجلة بقطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية

نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 12 زيارة ميدانية في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية.

وشملت الزيارات مراكب وسفن الصيد ومصانع الأسماك وموردي المنتجات البحرية وشركات التصدير والتجهيز، فيما وصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في القطاع إلى 837 منشأة، تضم مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

تكثيف الحملات المشتركة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

واصلت فروع الهيئة بالمحافظات تنفيذ الحملات المشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية، بهدف ضبط الأسواق والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية والفنية.

وفي الغربية، تم تنفيذ 17 حملة مشتركة شملت 160 منشأة غذائية، إلى جانب 26 منشأة غير مرخصة، وتحرير 17 محضرًا لنقص اشتراطات سلامة الغذاء، وتنفيذ 35 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة.

وفي الأقصر وقنا، تم تنفيذ 25 حملة مشتركة شملت 80 منشأة، وأسفرت عن تحرير 21 محضرًا.

وفي الفيوم، شملت الحملات 40 منشأة، بينما تم تنفيذ 11 حملة في المنيا شملت 44 منشأة، و9 حملات في الدقهلية شملت 33 منشأة.

كما نفذ فرع الهيئة بمحافظة أسوان 3 حملات شملت 17 منشأة، وأسفرت عن التحفظ على 185 كجم من عجينة الحواوشي وجبن الموتزاريلا، وسحب 475 عينة مياه لإجراء التحاليل اللازمة.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار حملاتها الرقابية والتفتيشية بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وحماية صحة المستهلك، وتعزيز سلامة الغذاء المتداول في السوق المحلي ودعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية في الأسواق الدولية.