وزير التخطيط يعقد اجتماعا بشأن الاستعدادات لتعداد السكان والمنشآت 2028

اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لمناقشة الموقف التنفيذي والتقدم المحرز في الترتيبات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2028، بحضور قيادات من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

خلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن التعداد العام للسكان يُعد أحد أهم المصادر الأساسية للبيانات التي تعتمد عليها الدولة في صنع السياسات والقرارات القائمة على الأدلة، مشدداً على حرص الوزارة على توفير جميع أوجه الدعم اللوجستي والمؤسسي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن الخروج بمؤشرات دقيقة وشاملة تعكس الخصائص السكانية والعمرانية والاقتصادية بجميع المحافظات.

وأوضح رستم أن نتائج التعداد تمثل البوصلة لتصميم وتوجيه المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب صياغة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وسياسات الإسكان التنموية.

وقال إن هذه قواعد البيانات تمكن أجهزة الدولة من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

من جانبه، أكد اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود تنسيق كامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستكمال الإعدادات المبكرة للتعداد، مشيراً إلى أن هذه الدورة الإحصائية تكتسب أهمية خاصة لرسم استراتيجيات التنمية المتكاملة لمختلف القطاعات.

واستعرض الاجتماع الإجراءات والمراحل التنفيذية الجارية لتوفير المتطلبات المالية واللوجستية، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة، تمهيداً لبدء الخطوات الفعلية للتعداد والمخطط انطلاقها في النصف الثاني من عام 2028.

كما شهد الاجتماع التأكيد على التطبيق الشامل للأنظمة الرقمية والتقنيات التكنولوجية المتقدمة في جمع وتحليل البيانات بجميع مراحل التعداد، بما يضمن سرعة استخلاص النتائج وأعلى معايير الدقة والجودة.