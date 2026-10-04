ادعو له بالرحمة.. وفاة شقيق الفنان سامي عبد الحليم

أعلنت منى أبو سديرة -زوجة الفنان سامي عبد الحليم- وفاة شقيق زوجها اليوم الأحد، ولم تكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان.

وكتبت زوجة سامي عبد الحليم، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي إلى رحمة الله تعالى الحاج طلعت عبد الحليم شقيق د / سامى عبدالحليم .. ربنا يبارك سفره وييمن كتابه وييسر حسابه وينور قبره ويجعله روضة من رياض الجنة».

حالة سامي عبد الحليم

وفي وقت سابق، كشفت منى أبو سديرة زوجة الفنان سامي عبد الحليم تطورات الحالة الصحية له بعد خضوعه الى عملية جراحية منذ أيام.

وقالت زوجة سامي عبد الحليم فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "أن حالة زوجي حاليا تحت الملاحظة وذلك بعد إجراء عملية جراحية فى الضهر وأصيب بنزيف ليس فى المخ كما تردد وحاليا يخضع الى العلاج داخل غرفة العناية المركزة تحت ملاحظة الأطباء المعالجين له وأتمنى أن تتحسن حالته الصحية خلال الفترة المقبلة.

الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم

من ناحية أخرى كشفت زوجة الفنان سامي عبد الحليم، عن تفاصيل جديدة بشأن حالته الصحية، مشيرة إلى تعرضه لانتكاسة خلال الساعات الماضية استدعت نقله مجددًا إلى العناية المركزة، بعد تدهور مفاجئ في حالته.

وقالت منى أبو سديرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، إن حالة زوجها شهدت تراجعًا مفاجئًا، بعدما تعرض لهبوط حاد، الأمر الذي استدعى تدخل الفريق الطبي ونقله من العناية المتوسطة إلى العناية المركزة.

وذكرت زوجة سامي عبد الحليم: بعد مكان في العناية المتوسطة رجع تاني العناية المركزة، والدكاترة في تواصل معاه مستمر، وأنه أجرى عملية قرحة بسبب إهمال طبي تعرض له الفنان.

وأضافت زوجة سامي عبد الحليم: نتحمل أخطاء طبية، وحسبنا الله ونعم الوكيل بقاله 7 شهور بسبب عدم وجود اهتمام بالفنان، مفيش معايا غير أشرف زكي وأيمن عزب، وأماني يوسف بتكلمني من أمريكا، وآخرين وخالد النبوي مبقاش يسأل عليه.

وأوضحت زوجة سامي عبد الحليم: عنده مشاكل في الأملاح والبوتاسيوم، وعندنا ولد وبنت .. ونفسي الناس تدعيله من قلبها مش محتاجين غير الدعاء بالشفاء العاجل له.