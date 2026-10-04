ياسمين علي تعلن مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية: «بيتي محتاجني»

كشفت المطربة ياسمين علي عن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، معربة عن اعتزازها بالوجود في واحد من أهم المهرجانات الفنية، ومؤكدة أن علاقتها بدار الأوبرا المصرية تجعل المشاركة بمثابة تلبية لنداء بيتها.

وأعربت ياسمين عن سعادتها بالعودة إلى فعاليات المهرجان، مشيرة إلى أن طلب دار الأوبرا المصرية حضورها ومشاركتها في الدورة الجديدة يمثل لها شرفًا كبيرًا، وهو ما دفعها إلى تأكيد تواجدها ضمن البرنامج المرتقب.

وقالت ياسمين علي في منشور عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «شرف كبير ليا إن بيتي مهرجان الموسيقى العربية يقولي إنه محتاجني، أكيد لازم أكون موجودة، استنوني في مهرجان الموسيقى العربية هستناكم».

ومن المقرر أن تكشف إدارة مهرجان الموسيقى العربية خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل الدورة الـ34، إلى جانب أسماء الفنانين المشاركين ومواعيد الحفلات التي تستضيفها مسارح دار الأوبرا المصرية في القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات



