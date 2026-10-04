علي الحجار يُعلن مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية بعد الاستجابة لمطالب موسيقيي الأوبرا

أعلن الفنان الكبير علي الحجار مشاركته في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الجديدة، وذلك بعد تراجع سابق عن المشاركة.

وكتب الحجار عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "شكراً لدار الأوبرا المصرية وشكراً للفنان الدكتور رضا الوكيل رئيس دار الأوبرا على الاستجابة لمطالب الموسيقيين أبناء دار الأوبرا. وإن شاء الله هاكون معاكم في مهرجان الموسيقي العربية العريق يوم السبت 24 أكتوبر في القاهرة على المسرح الكبير بدار الأوبرا ويوم الخميس 29 أكتوبر في حفل ختام المهرجان على مسرح سيد درويش بالإسكندرية."

وقد عاد الفنان علي الحجار للمشاركة في الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، بعد تراجعه عن اعتذاره السابق، ليحيي حفلين ضمن فعاليات المهرجان أحدهما على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في القاهرة، والآخر على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

وتأتي عودة الحجار بعد أيام قليلة من إعلانه الاعتذار عن المشاركة في الدورة الـ34، بعدما كان اسمه ضمن قائمة الفنانين المشاركين التي أعلنتها دار الأوبرا. وكان الحجار قد أوضح وقتها أن قراره مرتبط بالميزانية المخصصة للفرقة الموسيقية المصاحبة له، واصفًا المبلغ المقرر بأنه غير مناسب.