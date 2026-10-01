أزمة في مهرجان الموسيقى العربية.. وعلي الحجار ومحمد ثروث ينسحبان.. تفاصيل

في تطور لافت بالتزامن مع استعدادات دار الأوبرا المصرية لانطلاق الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، أعلن الفنان محمد ثروت عدم مشاركته في فعاليات المهرجان لعام 2026، فيما كشف الفنان علي الحجار عن أسباب اعتذاره عن المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء اعتراضًا على المقابل المالي المخصص لأعضاء فرقته الموسيقية المصاحبة له.

وأثار موقف الفنانين تفاعلًا واسعًا، خاصة أن كليهما من الأسماء التي ارتبطت على مدار سنوات طويلة بمهرجان الموسيقى العربية ومسارح دار الأوبرا المصرية، وجاءت تصريحاتهما لتسلط الضوء على عدد من التفاصيل المتعلقة بالمشاركة في الدورة الجديدة، وفي مقدمتها تقدير الفنانين والموسيقيين المشاركين في الحفلات.

محمد ثروت: لن أقبل أو أشارك في إهانة الفن المصري

وأعلن الفنان محمد ثروت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدم مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية لعام 2026، بالتزامن مع الاستعدادات للدورة الـ34 من المهرجان، التي تحمل اسم الفنان الراحل هاني شاكر.

ووجّه ثروت رسالة إلى جمهوره، استعرض خلالها جانبًا من مسيرته الفنية التي تمتد لنحو 50 عامًا، مؤكدًا اعتزازه بما قدمه طوال مشواره من أعمال فنية متنوعة شملت أغاني الأطفال والأعمال الوطنية والدينية، والتي شكلت، بحسب ما أوضح، رصيدًا فنيًا تناقلته الأجيال.

وأكد الفنان خلال رسالته أنه لم يتأخر طوال مسيرته عن المشاركة في أي حدث يمثل بلده، مشددًا على اعتزازه بمصريته وعروبته، وحرصه الدائم على أن تظل علاقته ببلده جزءًا أساسيًا من مسيرته الفنية.

وقال محمد ثروت إنه لم يعتد خلال مشواره الفني الحديث بشكل علني عن الكواليس أو الخلافات عبر وسائل الإعلام والبيانات الصحفية، إلا أنه قرر هذه المرة الإعلان عن موقفه بشكل واضح.

وأضاف: «طوال مشواري لم أعتد الحديث عن أي كواليس في العلن، أو عبر الإعلام والبيانات الصحفية، ولكن لأول مرة أقولها بوضوح: لن أقبل، ولن أشارك، في إهانة الفن المصري أو الفنانين المصريين».

واختتم ثروت رسالته بإعلان قراره بشكل صريح، قائلًا: «وعليه، قررت عدم المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية لعام 2026».

علي الحجار يكشف سبب اعتذاره عن المهرجان

من جانبه، كشف الفنان علي الحجار عن السبب الذي دفعه إلى الاعتذار عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام، موضحًا أن هذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها عن المهرجان منذ إنشائه.

وأوضح الحجار، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن اعتذاره جاء بسبب اعتراضه على الميزانية التي اعتمدتها دار الأوبرا المصرية لأعضاء فرقته الموسيقية المصاحبة له.

وأشار إلى أن المبلغ المخصص لأعضاء فرقته، من وجهة نظره، ضعيف ولا يتناسب مع قيمة الموسيقيين المشاركين معه والجهد الذي يبذلونه خلال الحفلات، مؤكدًا أنه لم يقبل المشاركة في ظل هذه الظروف.

وشدد الحجار على أن اعتراضه لم يكن متعلقًا برغبته في الابتعاد عن المهرجان، وإنما جاء نتيجة حرصه على أعضاء فرقته الموسيقية، الذين اعتبرهم جزءًا أساسيًا من نجاح حفلاته ومسيرته الفنية.

وقال: «اعتذرت عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية لهذا العام، وهي المرة الأولى التي لم أشارك فيها منذ إنشاء المهرجان».

الحجار يرد على تصريحات رئيس دار الأوبرا

وتطرق علي الحجار في رسالته أيضًا إلى ما ذكره رئيس دار الأوبرا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، بشأن مشاركة الحجار خلال الفترة الماضية في عدد من الحفلات والفعاليات، من بينها مهرجان القلعة ومهرجان الإسكندرية والحفلات التي أقيمت على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وأوضح الحجار أن مشاركته في هذه الفعاليات لا ترتبط برئيس دار الأوبرا الحالي، مشيرًا إلى أنه اعتاد الوقوف على هذه المسارح وتقديم حفلاته عليها على مدار أكثر من 30 عامًا، أي قبل تولي رئيس الأوبرا الحالي منصبه.

وأكد الفنان في رسالته أن العلاقة بين الفنان والمؤسسة الثقافية يجب أن تقوم على التقدير المتبادل، مشيرًا إلى أن الفنان المحترم هو الذي يضيف إلى المكان الذي يقف على خشبته.

كما تناول الحجار الجانب المالي المرتبط بالحفلات التي تقام على مسارح دار الأوبرا، موضحًا أن الحفلات التي يقدمها الفنانون تحقق عائدًا ماليًا للمؤسسة، ومن هذا العائد يتم دفع أجور الفنانين والعاملين بها.

وبناءً على ذلك، أوضح الحجار أن تقديم الفنان لحفلاته على مسارح دار الأوبرا لا يمثل، من وجهة نظره، فضلًا من المؤسسة عليه، خاصة أن الحفلات تحقق عائدًا يعود بالنفع على دار الأوبرا والعاملين بها.

تقدير الموسيقيين في قلب موقف الحجار

وأكد علي الحجار أن تقدير أعضاء الفرقة الموسيقية والحفاظ على حقوقهم كان من الأسباب الرئيسية وراء موقفه من المشاركة في الدورة الحالية من مهرجان الموسيقى العربية.

وأوضح أن الفرقة الموسيقية ليست عنصرًا ثانويًا في الحفل، وإنما تمثل جزءًا أساسيًا من العمل الفني، وأن نجاح الفنان على المسرح يرتبط بشكل كبير بالموسيقيين الذين يشاركونه تقديم أعماله.

ويأتي موقف الحجار بعد سنوات طويلة من مشاركته في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، الذي ارتبط على مدار تاريخه بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء المصري والعربي.

انسحاب ثروت واعتذار الحجار يفتحان باب التساؤلات

وتزامن إعلان محمد ثروت مع كشف علي الحجار عن أسباب اعتذاره، في وقت تستعد فيه دار الأوبرا المصرية لإقامة الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، التي تحمل اسم الفنان الراحل هاني شاكر.

وبينما أعلن ثروت موقفه بصورة مباشرة، مؤكدًا رفضه المشاركة فيما وصفه بأنه «إهانة للفن المصري أو الفنانين المصريين»، قدم الحجار تفسيرًا محددًا لاعتذاره، مرتبطًا بالميزانية المخصصة لأعضاء فرقته الموسيقية.

ويؤكد الفنانان، كل من موقعه، على أهمية تقدير الفنان والموسيقي والعاملين في صناعة الحفل، في الوقت الذي يستعد فيه المهرجان لدورته الجديدة.

وتأتي هذه المواقف في ظل الاستعدادات لانطلاق الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية، الذي يحمل هذا العام اسم الفنان هاني شاكر، وسط حضور مجموعة من الأسماء الفنية المرتبطة بالمشهد الغنائي والموسيقي المصري والعربي