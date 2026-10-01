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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بيان عاجل يكشف حقيقة اعتداء شاب على طالبات مدرسة بالبحيرة

مدرسة إسماعيل الحبروك الرسمية للغات
مدرسة إسماعيل الحبروك الرسمية للغات
ياسمين بدوي

أصدرت مدرسة إسماعيل الحبروك الرسمية للغات بمحافظة البحيرة ، بيانا توضيحيا عاجلا لحسم الجدل المثار بشأن أنباء حدوث واقعة تحرش بالطالبات داخل المدرسة

حيث قالت المدرسة في بيانها : 

لقد تداولت بعض الصفحات ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة ، أخبارًا وشائعات بشأن وجود شاب قام بالتحرش ببعض الطالبات داخل المدرسة.

وأكدت حنان سليم – مديرة المدرسة  ، أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يمت للواقع بصلة، وأن المدرسة لم تشهد الواقعة المزعومة على النحو الذي تم تداوله.

وقالت حنان سليم – مديرة المدرسة : تهيب إدارة المدرسة بالسادة أولياء الأمور وجميع المتابعين عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو تداولها، والرجوع إلى إدارة المدرسة باعتبارها الجهة المسؤولة عن توضيح أي أمر يتعلق بأبنائنا وبناتنا.

وأضافت : كما تؤكد إدارة المدرسة أن سلامة أبنائنا وكرامتهم وأمنهم داخل المدرسة مسؤولية وأولوية لا تقبل التهاون، وأن أبواب المدرسة مغلقة والأمن متواجد عليها ونحن داىما على تواصل مع أولياء الأمور للاستماع إلى أي استفسار أو شكوى من أولياء الأمور.

ومن جانبه ، كان قد تفقد الدكتور خالد الدقلة مديرعام إدارة بندر دمنهور التعليمية ، والدكتور/أحمد منيسي مدير إدارة التجريبيات بالمديرية المركزية ، سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بعدد من مدارس إدارة بندر دمنهور التعليمية، شملت: مدرسة اسماعيل الحبروك الرسمية للغات ، و مدرسة التحرير الابتدائية

وخلال الجولة، تمت متابعة انتظام الدراسة داخل الفصول، والوقوف على سير العملية التعليمية، كما تم الاطلاع على سجلات تحضير المعلمين والمعلمات وسجلات الغياب، والتأكد من انتظام العمل ومتابعة الحضور والانضباط المدرسي.

وتأتي هذه الزيارات في إطار الحرص المستمر على تحقيق أعلى مستويات الانضباط وانتظام العملية التعليمية، والوقوف ميدانيًا على واقع العمل داخل المدارس، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة وداعمة لأبنائنا الطلاب

مدرسة إسماعيل الحبروك الرسمية مدرسة إسماعيل الحبروك الرسمية للغات بمحافظة البحيرة البحيرة الطالبات

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